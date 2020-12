La original postal navideña de Taylor Swift que ha enamorado a sus fans

La Navidad está a la vuelta de la esquina y los famosos lo saben. Para evitar las prisas de última hora y asegurarse que los envíos lleguen a tiempo, algunos como, por ejemplo, Kourtney Kardashian, han empezado a enviar sus regalos navideños. De esta manera hemos podido ver el carrito de productos que le ha hecho llegar a Rosalía.

Esta época del año es mucho más que un par de días festivos en el calendario, es un estilo de vida, una actitud. Y si no que se lo digan a Mariah Carey y a los fieles que aguardan con fervor a que llegue el día uno de diciembre para poder escuchar en bucle 'All I Want For Christmas Is You'.

Otros, como Taylor Swift, ya han comenzado a enviar las postales navideñas para que sus seres queridos, familiares y entorno más cercano puedan incorporarlas a la decoración. La cantante ha elegido como protagonistas a sus tres gatos: Meredith, Olivia y Benjamin, que posan con gorros festivos en un bosque muy similar al que aparece en la portada de 'Folklore', su último disco, y al que hace alusión en la dedicatoria: "Te deseo una temporada de momentos tan maravillosos, que se convierten en folclore".

"Obtener una tarjeta navideña de @taylorswift13 es una excelente manera de comenzar la temporada. Y los gatos con gorros de Papá Noel lo hacen aún mejor", ha escrito en su cuenta de Twitter la presentadora Kyle Meredith, que ha recibido este detalle por parte de la cantante. Inmediatamente los swifties se han vuelto como locos, le han pedido a la cantante que les envíe una si tiene de sobra y hasta que las incorpore en su merchandising.

Una postal navideña es una forma económica y creativa de sorprender a tus familiares, amigos o seres queridos y más en estas navidades pandémicas en las que no nos vamos a poder reunir con todas las personas que nos gustaría. De esta forma les puedes hacer sentir el calor de tu compañía, tus buenos deseos y esperanza para que empiecen el año de la mejor manera posible.

Déjate de mensajes de difusión en WhatsApp, de copia y pega o de felicitaciones genéricas en Instagram. Que el cartero llame a la puerta para entregar algo más que los paquetes de Amazon si que es una auténtica sorpresa, a pesar de que luego hagáis videollamada. Compra postales con motivos navideños, o mejor aún, créalas tú mismo con cartulina y escribe de tu puño y letra un bonito mensaje.