El influencer Jordi Rodríguez, que acumula exactamente 210. 282 seguidores en su cuenta de Instagram, ha sido duramente criticado tras compartir su doloroso momento por la pérdida de su abuelo. La forma de velar a su abuelo ha sido un tanto especial y diferente, y muchos de sus seguidores no comprendieron este modo de decir adiós. Así, recibió numerosas críticas y el joven, de 20 años, optó por borrar las historias que había seleccionado como destacadas bajo el nombre de Yayo, un corazón y el emoticono de abuelo.

El sentimiento en cada persona a la hora de afrontar una pérdida, momento y circunstancia es distinto, como las personas que los experimentan, por eso, la forma de expresarlo no iba a ser menos. Sin embargo, a sus seguidores les ha parecido que esta forma de expresar su dolor ha sido, además de digna de meme, desafortunada.

Bajo mensajes como "no te vayas, por favor", o "no sabéis lo duro que es esto" el joven influencer catalán se despide de su abuelo de una forma que sus fans han determinado con "poco tacto" y por lo que ha recibido numerosas críticas. En el vídeo te enseñamos la polémica manera en la que Jordi Rodríguez ha despedido a su abuelo. Los comentarios negativos no tardaron en llegar, y cientos de usuarios en las redes sociales reprocharon al influencer su manera de velar a su recién fallecido abuelo.

Jordi ha terminado borrando las historias que tenía en destacado y en su lugar ha subido otra, bajo el emoticono de un corazón, disculpándose, mostrando su arrepentimiento y esperando que cese el bullying hacia él. No te lo pierdas en el vídeo que te dejamos arriba.

