El profe de mates que triunfa en Pornhub (dando clases)

Desde el inicio de la pandemia, las redes para adultos han dado un giro interesante a sus políticas de comunicación. Algunas se han hecho ecologistas, otras han ofrecido sus contenidos premium gratis para "aliviar las tensiones del confinamiento" y otras han abierto todavía más su tolerancia a según qué contenidos.

Si piensas que estamos hablando de alguna guarrada te equivocas mucho, porque nos referimos a un profesor taiwanés que ha decidido que la mejor plataforma para enseñar matemáticas es Pornhub.

La mayor página de contenidos para adultos le ha acogido con los brazos abiertos. Se trata de un maestro de 34 años que se identifica en esa red como Changshu (el nombre de una región de aquel país), tiene un master en Ciencias Exactas y lleva enseñando online desde hace más de 15 años.

Con un canal en YouTube bastante decente (por las visitas, malpensados), decidió probar suerte en otros lugares solo por ver qué tal. "Puesto que hay muy pocas personas enseñando matemáticas en plataformas de vídeo para adultos, y hay mucha gente viendo esas páginas, pensé que si subía mis vídeos allí podría tener un pico de visitas importante", se justifica en uno de sus clips. Y vaya si acertó...

Sus subidas han tenido un impacto de 1,7 millones de visitas en solo unos días, lo que le ha reportado unos beneficios de casi 25.000 euros. No solo eso, sino que los comentarios sobre su incorporación al catálogo de Pornhub son de lo más positivo.

Tenemos que señalar que no es un pionero absoluto en eso de meterse en sitios 'donde no le llaman', ya que es un honor que le corresponde a Dalas Review. El canario ya innovó con su canal de ASMR y fetiches varios en la misma plataforma, aunque su suerte no fue la misma... pero como dice el refrán inglés: "la suerte favorece a los valientes".

El lema de Changshu es "juega duro, estudia duro", unas palabras que más de uno se ha tomado a guasa viendo dónde emite últimamente. A él las risas le dan igual, solo quiere seguir haciendo lo que le place en un sitio web donde el placer es lo primero.