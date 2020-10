¿Por qué me gustan las personas feas?

El amor tiene sus caminos incomprensibles, que normalmente empiezan por la presencia de una atracción. Mientras que el camino fácil es escoger a personas con gancho físicamente, esa palanca no funciona igual para todos. Vaya, que hay gente a la que le ponen los feos. Si te estás preguntando el porqué, aquí van unas cuantas posibles explicaciones.

Porque están mal de la vista

Puede ser una razón tan válida como las demás. Alguien ciertamente miope puede dar cero importancia a la apariencia física, y sorprender siendo un pibón mientras que está con alguien que no lo es tanto.

Porque tiene vozarrón

A ver si ahora resulta que porque seas poco agraciado no vas a tener tus virtudes. Seguramente con atributos menos atractivos te hayas tenido que currar otros aspectos de tu personalidad, y acabes siendo todavía más sensual gracias a ello.

Porque no van a ligar

Puede darse el fenómeno que a alguien le guste tener parejas feas para no tener que preocuparse por lo que liguen por ahí. Es decir, si son menos atractivos, es posible que vayan a llamar menos la atención... pero parece una excusa un pelín absurda para que te guste alguien. Just sayin'.

Por llevar la contraria

A ver, este es el no va más de las contradicciones y le sucede a gente de todo tipo. Cuenta Cate Blanchett que, cuando conoció a su actual pareja, le pareció "un creído, feo y desagradable". No debió ser para tanto cuando llevan 22 años casados y tienen tres hijos. Ella misma asegura que lo hizo por probar, porque "no creía en el amor".

Porque en el fondo da igual

A ver, no te engañes: ¿qué importa que sea un/una guaperas y que al final no te lo pases bien? Estás buscando pareja, ceporro, no en un concurso de Mister Universo. Si eso es lo que buscas, que sepas que lo vas a llevar crudo.