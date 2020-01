Ibai Llanos es una de esas personalidades públicas que no necesita ningún apodo. Comenzó narrando por pura pasión partidos en su casa con su inseparable amigo Ander Cortés, y tras cuatro años de duro trabajo y una personalidad arrolladora, se codea con celebridades internacionales y es una de las figuras más notables de Twitter. De hecho está a punto de superar en seguidores a Pedro Sánchez, acercándose con velocidad al millón doscientos mil.

Alguien con más poder que el Presidente del Gobierno en esta red social tiene que tener unos objetivos a la altura, y Llanos se ha marcado uno que a priori parece muy sencillo: que John Bradley se haga follower suyo. El nombre puede no sonarte, pero si decimos que es uno de los personajes secundarios más importantes en Juego de Tronos casi seguro que le pones cara.

El parecido entre ambos es más que evidente, y ha sido una broma habitual por parte del propio comentarista. Ibai lo dice claramente: "Necesito que John Bradley (Sam en Juego de Tronos) me siga para comentarle una cosa que le puede interesar". Y sugiere hasta el tono del mensaje: "sigue a este pobre calvo, es importante", añadiendo que sus seguidores comprenderán esta extraña petición en dos semanas.

As you can see, @johnbradleywest, our dear @LVPibai is a great admirer of your work.

Please, follow him back 💙 pic.twitter.com/YNBxo3BHSC