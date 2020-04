¿Has oído alguna vez la expresión "vaya sacada"? Básicamente se aplica cuando alguien hace algo muy atrevido o inesperado, y aunque puede que la lleves oyendo desde hace tiempo, podría haberse inventado hoy con el #ShampooChallenge.

Con la mayoría del planeta en casa sin muchas cosas que hacer y mirando las redes sociales para buscar algún tipo de escape, no nos extraña que haya personas que estén perdiendo la cabeza y, un poquito, la decencia. Los retos son un perfecto reflejo de esto, y el más raro que hemos visto últimamente es el del champú. Cosas del aburrimiento.

El nombre completo del desafío es Shampoo Bottle Challenge. No tiene fines benéficos como el del papel higiénico, carece del ritmo que Bejo le puso a su #FiestaEnLaTerraza, no tiene ningún mérito participar en él y muy probablemente tampoco es lo más apropiado para una red tan masiva como Twitter. Y sin embargo ahí está, en los primeros puestos de tendencias a nivel internacional.

Yendo al grano y por resumir: el reto en cuestión consiste en coger una botella de champú del baño y hacer malabares con ella y tu pene. Así, sin más. Los participantes, respetando por los pelos las normas de uso, están subiendo fotos para demostrar su equilibrio genital y su, a veces, cierto desequilibrio mental. Nadie puede culparles, son muchos días ya. Menos mal que siempre hay humor en todo esto...

No queda claro quién tuvo la idea original de hacer de esto una tendencia, pero un rastreo rápido apunta a que todo empezó con @hurtpapi. La cuenta en cuestión, bastante aficionada a la cultura asiática, subió un dibujo rollo manga sujetando un bote de champú con su miembro viril. "Tiene nombres mil", que dice la canción, pero su idea solo tiene uno: chorrada.

Total, que si la cosa salta a TikTok o Instagram, no te extrañe que te censuren la foto o el vídeo. Por cosas mucho más pequeñas se han escandalizado, que le pregunten a ElRubius. Recuerda: ShampooChallenge no es un reto para todos los públicos, y no va de "ponerse mona"... si bien siempre se le puede dar la vuelta.