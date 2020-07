SiTeRiesPierdes: Wismichu propone un challenge en Twitter y obvio se le va de madre

Wismichu, coronado rey del humor en YouTube y protagonista del documental 'Vosotros sois mi película', se ha propuesto esta mañana darle chispa a Twitter y ha lanzado a sus seguidores un reto fuera de serie:

Como no podía ser de otra manera, Wishmichu lo ha vuelto a hacer: ha convertido Twitter en un verdadero festival del humor. La red social se ha inundado de chistes, memes y vídeos de todas las formas colores y tamaños.

Si te gusta el humor negro, ahí van dos tazas:

Nadie se salva de este hashtag…

El humor clásico, el tonto, el simple, vamos, el de toda la vida:

Si lo has conseguido y no te has partido de risa con ninguno de estos tuits, enhorabuena, a parte de ser un pan sin sal, has superado el reto. Ahora te toca a ti participar ¿Cuál es tu chiste estrella? Recuerda, #SiTeRiesPierdes.