De futbolistas a Kiko Rivera, el confinamiento está consiguiendo que gente que no se había acercado a muchas plataformas de las que no habían ni siquiera habían oído hablar se convierta en aficionados como el que más. No hay más que mirar la que montó el presentador Jimmy Fallon desde su casa cuando invitó a Jennifer Lopez a marcarse unos bailecitos.

El original reto, que formó parte de su programa, consistía en replicar los bailes de Tik Toks famosos después de echarle un solo vistazo. Puede sonar fácil pero para nada lo es, sobre todo con la selección de coreos que habían hecho anteriormente. Cada uno desde su casa, comenzaron a demostrar lo que eran capaz de hacer con sus cuerpos.

No te hacemos ningún spoiler si te avisamos de que Jennifer 'gana' por goleada, pero hay que recordar que Tik Tok es la red social oficial para hacer el ridículo con dignidad, en lo que no se le puede poner ninguna pega a Fallon.

Además, uno de los bailes elegidos es de Charli D'Amelio, la mayor estrella de la plataforma que da la casualidad de ser gran fan de Lopez. Y de hecho, hasta se conocen personalmente, según dijo en otro momento del programa.

"Vino a verme a los ensayos de la actuación de la Super Bowl y aunque mis hijos sabían más de ella que yo, había oído hablar de ella", confiesa. "Se la vio contentísima de conocerme y me dijo que tenía fotos mías en la carpeta del cole, me pareció muy dulce". En el vídeo de la entrevista se puede ver el momento en el que ambas se abrazan: un momento que podría interpretarse perfectamente como un cambio de generación en la música. ¿Llegará Charli tan lejos como Jennifer?