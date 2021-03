¿Tocar la guitarra con un vibrador? Es posible y suena así

¿No te pasa que estás navegando por Instagram, vas a la sección de recomendaciones y de repente te salen locuras que no tienen ni pies ni cabeza? ¿Sugerencias que no tienen nada que ver con tus búsquedas? Bueno, pues te lo creas o no vamos a decir que esa fue la manera en la que descubrimos que tocar la guitarra con un vibrador es casi una tendencia.

Un dildo eléctrico de aspecto inocente resulta que puede servir perfectamente como púa para aporrear las cuerdas, tanto como para hacer una versión más que decente de 'Misirlou', la canción de -ejem- Dick Dale ('dick' es diminutivo de Richard, pero también una forma de decir 'pene' en inglés). Un cover que podría haber salido perfectamente en Pulp Fiction, la película que hizo famoso a ese tema.

El caso es que la ocurrencia de este instagramer no es ni mucho menos nueva: hay hasta tutoriales en YouTube que explican cómo se puede tocar la guitarra con juguetitos sexuales. "Espero que disfrutéis... con el vídeo, claro", dice el presentador del canal Pedals Fusion en el clip donde experimenta con ese nuevo instrumento.

Pero es que la cosa no se queda ahí: investigando un poco hay ejemplos de guitarristas profesionales que han utilizado consoladores en sus directos. Es el caso del veterano Steve Kudlow de la banda Anvil, que en más de un concierto deleita al respetable con un dildo motorizado. ¿Sabes lo más gracioso? El apodo de Steve es 'Lips', que significa 'labios'. ¿Otra casualidad?

Los consoladores tienen además otras aplicaciones dentro del mundo de la música, y quizá hasta más lógicos que sustituyendo a púas. Así lo demuestra el músico youtuber 66Samus, ya que uno de sus vídeos más vistos es un espectacular cover de batería sobre Metallica usando... sí, dildos.

¿Está perdiendo el cuarto arte una oportunidad de lujo para mezclar sensualidad y lírica? Quizá sí, aunque la aceptación de juguetes como el succionador de clítoris tan de moda hace unos meses puede que se traduzca en nuevas expresiones artísticas. Cualquier mix de esas dos virtudes va a ser, como mínimo, cachondo.