En inglés, la expresión ‘tomar el pelo’ se dice ‘pull a leg’, o lo que es lo mismo: tirar de una pierna. Para los españoles suena raro, sobre todo porque no queda claro el origen, pero hoy hemos visto un ejemplo de tomadura de pelo que quedaría mejor con la expresión inglesa.

Hablamos de Natalia, más conocida como @stgo_naty en redes sociales, donde es muy activa. Especialmente en Twitter, y desde ayer cuenta con 7.000 seguidores más de golpe. Es una microinfluencer, periodista y tuitera que, como “curiosidad” tiene solo una pierna.

En la bio de esta plataforma se presenta de la siguiente manera: “A mí me dejan colarme en las filas, a ti no jeje”, así que los comentarios que intentan herirla con chistes sobre su condición no podrían, a priori, afectarle menos.

En sus tuits aclara que no perdió la pierna en ningún accidente, sino que se trata de una condición genética y que llegó al mundo así. Lo que para otros sería un serio impedimento, Naty lo lleva con una naturalidad y sentido del humor envidiables.

El caso es que de vez en cuando tiene que hacer frente a comentarios que pretenden hacerle daño, y lo hacen con poco éxito. La puertorriqueña es especialista en reírse de sí misma, y es en parte la razón de su éxito en redes.

Hace poco alguien le dijo que “parecía el flexo de Pixar”, en referencia a la animación con la que la productora de cine inicia sus películas. En vez de tomárselo a mal, hizo lo que mejor sabe: cachondearse de la ocurrencia.

Naty replica en un tuit los segundos iniciales de esa animación, mirando divertida a cámara al terminar el homenaje. Y claro, Twitter ha caído rendida a sus pies… o más bien a su pie, con el que le sobra para dar una patada metafórica al mal rollo. Casi dos millones de clicks y miles de comentarios favorables demuestran que su alegría es la respuesta correcta al hate más absurdo.