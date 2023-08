10 canciones famosas que se llevan la contraria entre ellas

Selena Gomez y Miley Cyrus

En la época en la que estas dos superestrellas todavía eran dos de los rostros más conocidos de Disney Channel, lanzaron casi al mismo tiempo dos canciones que se contradecían: mientras que Selena Gomez cantaba "Who says you're not perfect?", Miley Cyrus (con su alter ego de Hannah Montana) gritaba "Nobody's perfect!".

Adele y NSync

Adele volvía por todo lo alto en 2015 con ese 'Hello' que sonó hasta la saciedad en todas las emisoras de radio, y que contrastaba enormemente con uno de los mayores bangers de NSync, 'Bye bye bye'. Unos que saludan a su viejo amor, y otros que lo despiden de una vez por todas.

Sia y Fergie

Fergie tuvo su mejor momento como solista fuera de Black Eyed Peas con el single 'Big Girls Don't Cry', pero no parece que ese mensaje gustase nada a Sia, por lo que decidió regalar a sus fans un hitazo como 'Big Girls Cry'.

Nicki Minaj y Cardi B

La enemistad entre estas dos raperas es internacionalmente conocida, pero Cardi B quiso llevar la contraria a uno de los versos más controvertidos de Nicki Minaj: mientras que la trinitense rapeaba "Yes I'll do the cooking, yes I'll do the cleaning" en 'Hey Mama', la neoyorquina le respondía con "I don't cook, I don't clean" en 'WAP'.

Whitney Houston y Billy Idol

Parece que Whitney Houston y Billy Idol no habrían congeniado bien para una noche de fiesta: una necesitaba a una buena pareja de baile en 'I Wanna Dance With Somebody', y el otro prefería bailar por su cuenta en 'Dancing With Myself'.