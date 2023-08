La democratización de la reproducción de música en casa y de los aparatos de radio llevó a que en los años 40 se estableciese la lista de éxitos que hoy en día se conoce como Billboard Hot 100, y sigue siendo el principal referente para medir cuáles son las canciones más populares del momento. Aunque su sistema de medición se limita al mercado estadounidense, la influencia cultural que este país tiene en todo Occidente ha llevado a que muchos la consideren casi como una lista de éxitos internacional. Pero, ¿cómo se decide qué canción es la número uno de cada semana?

Una de las principales fuentes de información para conocer qué canciones son más populares es la radio. Más de cien emisoras estadounidenses de distintos géneros musicales se monitorean durante las veinticuatro horas del día para calcular cuáles son las canciones más reproducidas. A estos datos, se suma la cantidad de ventas que cada single pueda tener en las distintas plataformas de música digital o (residualmente) física. Por último, se añaden los streams que cada canción haya tenido en las principales apps o redes de reproducción de música.

Por supuesto, este sistema ha tenido sus lagunas: en el pasado, dejaba fuera a todas aquellas canciones que no estuviesen en periodo de promoción como single. Por tanto, si una canción se hace popular por alguna razón ajena al control de la discográfica, puede ser la número uno del momento matemáticamente, pero quedar fuera de la lista principal de Billboard. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con la canción 'I'll Be There For You', que adquirió una enorme popularidad cuando ya no era un single promocional, por su aparición en la intro de la serie 'Friends'. A partir de 1998, este tipo de canciones ‘no-singles’ se introdujeron en la lista.