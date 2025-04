10 canciones que se hicieron populares gracias al wrestling

Cult of Personality - Living Colour

CM Punk no solo es el Mejor del Mundo, sino que tiene buen gusto musical. Es por eso que escogió Cult of Personality de Living Colour para sus entradas en Ring of Honor, WWE, AEW y hasta en su breve paso por UFC. El tema habla del culto a las grandes figuras que marcan los tiempos, lo cual conecta con su personaje en el ring.

The Game - Motorhead

La amistad de Paul Levesque con Lemmy Kilmister hizo que el wrestler utilizara varios temas de la banda Motörhead durante las décadas que duró su carrera. La más importante es The Game, que es también a la que más se le asocia. Que WWE pudiera contar con una de las mejores bandas de todos los tiempos aumentó exponencialmente la popularidad de esta canción.

Aint No Grave - Johnny Cash

No, Jonny Cash no se hizo popular gracias al wrestling, pero hay un momento recordado por todo fan que ayudó a que la canción cobrara nueva vida durante un tiempo. Y es que en WrestleMania XXVII fue la canción de entrada del Undertaker, luchador tan místico como legendario. El aura del estadio durante el momento fue única, algo reforzado por el hecho de que los derechos de la canción han imposibilitado que WWE vuelva a mostrar esa entrada particular en su forma original, teniendo que recurrir a grabaciones de fans que estuvieron presentes.

I Believe in Joe Hendry - Joe Hendry

"Di su nombre y aparece… ¡yo creo en Joe Hendry!". Canción viral en redes sociales que llegó a lo más alto de las listas de popularidad tras su lanzamiento. El actual campeón mundial de TNA no puede quejarse con su música de entrada. Y, si quieres saber más, no te preocupes: le dedicamos todo un artículo en su día.

Loaded - Zack Tempest

Más conocida como la canción de entrada de Jeff Hardy. Lo extremo y lo viral se dan la mano en esos vídeos de TikTok en los que la gente está en las alturas y empieza a sonar esta música en su cabeza, invitándoles a saltar de la forma más loca posible. En Estados Unidos fue música libre de derechos durante un tiempo, así que era fácil escucharla en diversos comerciales y spots publicitarios.

Metalingus - Alter Bridge

Este auténtico temazo acompañó a Edge - actualmente Cope en AEW - durante las partes más importantes de su carrera. Fue su canción de entrada en su regreso a la acción tras nueve años de retiro por una lesión, emocionando a cualquiera con corazón. “You think you know me?” sonaba y el público sabía que se avecinaban los mejores momentos de la noche con el oportunista definitivo.

Slow Chemical - Finger Eleven

La Gran Máquina Roja, hermano de Undertaker dentro de la ficción, era una auténtica máquina de demolición. Nacido en una base militar estadounidense de Torrejón de Ardoz y actualmente alcalde del Condado de Knox, su música le acompañaba junto a las llamas en los momentos más importantes de su carrera.

Bad Reputation - Joan Jett

Hacemos algo de trampa aquí, dado que Ronda Rousey se hizo un nombre en las artes marciales mixtas antes de pasar a formar parte de WWE. Criticada por muchos durante su etapa en el mundo de la lucha libre, demostró no tomar prisioneros y ser tan capaz en la disciplina como muchas otras veteranas. Y lo hizo siempre con la canción que también la acompañaba al octógono.

Rollin - Limp Bizkit

Durante su etapa como American Badass, The Undertaker cambió su presentación de ministro de la oscuridad por la de un motero rockero dispuesto a patearte el culo. Presumió de un par de temas durante esta fase, y Rollin’ en particular va a volverse incluso más popular gracias al nuevo show de Devil May Cry.

My Time Is Now - John Cena

El único e inimitable, no puedes verle, el mejor de todos los tiempos, el dieciséis veces campeón mundial (cruzando dedos por la vez diecisiete en WrestleMania 41) lleva más de dos décadas usando esta canción cantada por él mismo. Todo estadio ha coreado su nombre al ritmo que marca, pero además se convirtió en una sensación en internet gracias a los memes que la utilizaban.