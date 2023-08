Las 20 canciones más escuchadas del verano en Spotify

Ella Baila Sola

Eslabon Armado y Peso Pluma son quienes arrasan totalmente este verano gracias a su megahit.

Where She Goes

Bad Bunny es un líder clásico de Spotify, pero este verano le tocará conformarse con el segundo puesto.

Seven

El K-Pop mueve montañas, y en el caso de BTS, causa terremotos. El lanzmamiento en solitario de Jungkook habla por sí solo.

Cruel Summer

Con todo lo que ha dado que hablar Taylor Swift en los últimos meses, no es de extrañar que una de sus canciones esté en la lista de las más escuchadas.

La Bebe Remix

La música en español arrasa en las listas globales de Spotify, y 'La Bebe (Remix)' es otro ejemplo de ello.

Un x100to

Bad Bunny tiene otra entrada en la lista junto a Grupo Frontera con esta canción.

Flowers

Aunque muchos ya la han escuchado hasta la saciedad, parece que hay quienes todavía han querido reproducir este hit de Miley Cyrus durante el verano.

Daylight

Un hit sorpresa del verano de parte de David Kushner.

Sprinter

Dave y Central Cee han tenido un verano arrasador con 'Sprinter'.

As It Was

Más de un año después de su lanzamiento, 'As It Was' sigue gustando lo suficiente como para situarse en el ecuador de esta lista.

Cupid

El fenómeno K-Pop del año, sin duda: TikTok la llevó a lo más alto, aunque será difícil que Fifty Fifty no se convierta en un grupo 'flor de un día' más.

Lala

Myke Towers lleva unos años imparables, y este verano ha conseguido ganarse un puesto con 'Lala'.

Kill Bill

Infinidad de audios en TikTok llevaron a esta canción al podio de las listas de éxitos, y en verano ha seguido generando impacto.

BZRP Music Session #55

Para las grandes críticas que recibió nada más salir, llevarse un puesto catorce no está ni tan mal para la combinación de Bizarrap y Peso Pluma.

Vampire

El regreso de Olivia Rodrigo era uno de los más esperados, y se ha hecho notar en las cifras de streams.

Dance the Night

El más exitoso de los singles para la película 'Barbie' a nivel internacional, y también una despedida de la música disco para Dua Lipa.

Classy 101

Feid y Young Miko, dos estrellas en auge de la música latina con mucho impacto por generar.

TQM

A Fuerza Regida le toca quedarse en el puesto 18 con su 'TQM'. ¡Nada mal!

I Wanna Be Yours

Arctic Monkeys siempre ha tenido cifras de streams de escándalo, y este verano lo ha demostrado una vez más.

Calm Down

La combinación musical de Rema y Selena Gómez gustó en todo el mundo, y todavía sigue teniendo recorrido como para ser la canción que cierre esta lista de las más escuchadas de Spotify.