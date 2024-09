Adele rechaza un potencial acuerdo de 200 millones para extender su tour

Adele concluyó sus shows en Múnich el 31 de agosto diciéndoles a sus fans: "No os veré en un tiempo increíblemente largo".

La estrella añadió: "Sólo necesito un descanso. He pasado los últimos siete años construyendo una nueva vida y ahora quiero vivirla" y siempre hemos visto como la superestrella cumple su palabra.

Según el Daily Mail, se rumorea que rechazó un posible pago de 200 millones de dólares, el mayor de su carrera, para extender su gira. La parte más lucrativa del acuerdo incluía una residencia prolongada en un casino en Macao, China.

Habría sido similar a sus conciertos Weekends With Adele en The Colosseum, en el Caesars Palace de Las Vegas, que comenzaron en noviembre de 2022 y finalizarán el 23 de noviembre de este año, momento en el que la cantante habrá realizado 100 espectáculos, supuestamente por £500,000 cada uno. Sin embargo estos conciertos en Macao habrían sido "mucho mejor pagados".

A la cantante, cuyos éxitos incluyen Rolling In The Deep y Hello, también se le ofreció una gira por estadios en Europa, Asia y Sudamérica.

Una fuente comentó: "Hubo muchas ofertas, pero las rechazó todas porque quiere estar en casa con su hijo". El acuerdo en China ofrecía millones de dólares, pero al final decidió no hacerlo. Ha priorizado a su hijo, su novio y a ella misma.

Durante el último año, la superestrella de 36 años, de la que se rumorea que tiene un patrimonio de 165 millones, ha estado viajando desde su enorme casa en Beverly Hills a Las Vegas en jet privado, regresando cada semana para estar con su prometido, el agente deportivo Rich Paul, y su hijo Angelo, quien cumplirá 12 años el próximo mes.

Los diez espectáculos en Múnich, que acaba de finalizar, fueron extremadamente lucrativos, con Adele ganando 5 millones por actuación (sin contar su parte de las ventas de merchandising).

En una entrevista de radio en julio, reveló que después de sus residencias quería centrarse en su familia y en "otras cosas creativas". "No tengo planes de hacer nueva música", dijo. "Quiero un descanso largo y creo que quiero hacer otras cosas creativas, solo por un tiempo".

Se entiende que planea mudarse al Reino Unido, donde posee un apartamento de lujo en el centro de Londres, a finales de este año, ya que prefiere criar a Angelo en Londres.