Agoney, criticado por su canción para el Benidorm Fest: ¿juicio justo o fobia?

Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, y la selección de canciones para el Benidorm Fest está siendo el mejor ejemplo de ello. Después de que Chanel Terrero fuese criticada hasta la saciedad, algunos fans del formato han decidido empeñarse en hundir la propuesta de Agoney, 'Quiero Arder'. La canción ha destacado por ser una de las mejor producidas, y por tener un alarde vocal más que notable, como ya es habitual en este cantante. Por desgracia, muchos han decidido atacarlo con aspectos de su propuesta que no tienen relación directa con lo musical, sino más bien con ciertas fobias ocultas.

Agoney es un artista que nunca ha ocultado su pertenencia al colectivo LGTBI, pero Eurovisión es un festival que, durante los últimos años, ha acostumbrado a recibir a estas personas con los brazos abiertos, tanto por parte de la organización como de la mayoría de sus fans. Es por eso que resulta especialmente sorprendente que se hayan utilizado frases y argumentos homófobos o plumófobos para quitar valor a la propuesta de Agoney.

Hay una cosa que está clara: una persona no critica algo si no piensa que puede ser una amenaza para ella o para sus intereses. 'Quiero Arder' ha atraído a una parte importante de los seguidores del festival, y quienes prefieren otras candidaturas no han dudado en utilizar cualquier argumento para hacer daño a la competencia. Teniendo en cuenta, además, que estas críticas se han plasmado en Twitter, donde rara vez tienen lugar la amabilidad y las opiniones comedidas, resulta aún más evidente cuál es su verdadera intención.

Todavía falta mucho para el Benidorm Fest, así que habrá que esperar a ver a Agoney en directo para juzgar plenamente su proyecto eurovisivo. Ya ha anunciado que está preparando una puesta en escena llamativa, así que el resto de participantes tendrán que ponerse las pilas para estar a la altura.