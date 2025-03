Aiko EL Grupo, Oracle Sisters, The Horrors o Biznaga entre los nombres del ciclo de conciertos de SON Estrella Galicia

El proyecto musical cervecero continúa impulsando iniciativas disruptivas como Soundhood, que busca devolver la música a los barrios, y SON Estrella Galicia Posidonia, un festival único en el mundo por su enfoque True Platinum y Zero Waste, cuya novena edición se celebrará en octubre en Formentera.

El ciclo de conciertos de SON Estrella Galicia sigue expandiéndose con una agenda marcada por la diversidad artística y un fuerte componente internacional. Entre los nombres ya confirmados para los próximos meses destacan Oracle Sisters, The Horrors, Biznaga, MIKE, Aiko El Grupo, Oscar Jerome, Efterklang, Been Stellar y This Is Lorelei, entre otros. Las entradas para todos estos conciertos ya están a la venta y puedes consultar aquí la agenda completa.

Tras celebrar su 15.º aniversario en 2024, SON Estrella Galicia reafirma su compromiso con la música independiente, apostando por artistas difíciles de encontrar en circuitos convencionales y ofreciendo experiencias únicas en salas de todo el país. La iniciativa seguirá acercando al público propuestas tanto de artistas consagrados como de nuevas promesas, siempre con su inconfundible sello de calidad.

Conciertos por toda España y la esperada 9.ª edición de Posidonia

El ciclo recorrerá diversas ciudades y salas, con una programación en constante evolución. Entre los artistas ya confirmados se encuentran Osees, Rosali, Nap Eyes, Gallus, Handsome Dick Manitoba y Margaritas Podridas, además de los mencionados anteriormente. Las entradas están disponibles en DICE, y próximamente se anunciarán nuevas fechas y nombres.

Por otro lado, ya está en marcha la cuenta atrás para SON Estrella Galicia Posidonia, el festival que nunca quiso ser un festival, que se celebrará del 3 al 5 de octubre en Formentera. Solo 350 personas podrán disfrutar de esta experiencia exclusiva, y la venta de abonos se activará próximamente a través de su web y redes sociales.

Fiel a su espíritu inconformista y fuera del circuito tradicional, SON Estrella Galicia mantiene su colaboración con festivales y ciclos de gran personalidad, como son Electrónica en Abril (2-6 abril, Madrid), Mostra (17-20 de abril, Barcelona), Rebanada (abril a junio, Madrid), La Terraza Magnética (julio, Madrid), Sinsal SON Estrella Galicia (25-27 de julio, Isla de San Simón), Canela Party (20-23 de agosto, Torremolinos), Underfest (20-22 de septiembre, Vigo) o WOS x SON Estrella Galicia (12-15 de septiembre, Santiago de Compostela), Hola Nola (Madrid) o Antioxidante (Murcia).