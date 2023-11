La respuesta de Aitana a Cruz Cafuné y Quevedo: la cantante cierra esta polémica de la forma más elegante

Aunque Aitana siempre evita meterse en problemas y no suele alimentar las polémicas que se generan a su alrededor, en esta ocasión la cantante no ha querido quedarse callada ante la actitud que tuvieron Cruz Cafuné y Quevedo hacia ella. Y es que la actuación de estos dos cantantes sigue dando mucho de qué hablar entre los fans de Aitana, quienes siguen criticando la actitud que tuvieron este fin de semana, cuando desmeritaron a la cantante al insinuar que no debería haber ganado el premio a Álbum del Año de Los 40 Music Awards.

Por ello, aunque lo ha hecho de forma indirecta, Aitana ha decidido responder a estos dos cantantes dándole me gusta a una publicación de Bely Basarte, quien, a su vez, citó un tuit que tachaba de misógino a Cruz Cafuné por menospreciar el trabajo de Aitana. Con este gesto tan simple, la catalana ha conseguido transmitir a todos sus fans cuál es su opinión respecto a toda esta polémica, la cual continúa dando mucho de qué hablar en redes sociales.

Pese a que Quevedo ha asegurado que su intención no fue desprestigiarla a ella, sino lanzar una crítica hacia la industria musical, esto no ha convencido mucho a los fans de Aitana. Porque, si esta era su intención, consideran que no acertaron a la hora de transmitir el mensaje, ya que, en lugar de lanzar un mensaje claro, se centraron en compartir capturas de tuits en los que opinaban que ellos dos deberían haberse llevado ese premio.

Sin duda, la forma de ejecutar esta crítica hacia la industria musical no ha sentado nada bien ni a Aitana ni a las redes sociales, algo que se ha visto reflejado en todas las críticas que siguen recibiendo estos dos artistas. Porque, al final, desmeritar a alguien con el objetivo de lanzar un mensaje nunca es la forma adecuada de hacerlo.