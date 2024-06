Aitana triunfa en Starlite Occidente convirtiendo el auditorio en una fiesta: "Cuando tienes al público tan cerca te llega más la energía de ellos"

Starlite Occident celebro el 23 de junio una nueva jornada llena de música y diversión en Marbella. Estrenándose en su XIII edición con el escenario más grande de España (y uno de los más grandes del mundo), la más avanzada configuración sonora del planeta, cinco restaurantes y una iluminación de ensueño, entre otras grandes novedades, el público disfrutó de una experiencia inmersiva sin precedentes al ritmo de Aitana. Se trata del primero de los tres conciertos que la cantante ofrecerá este verano en el festival de las estrellas.

"Me siento muy feliz de volver a Starlite Occident y venir tres noches, como Luis Miguel. Admiro a muchos artistas del cartel. Este es de los escenarios más grandes en los que he estado, y más íntimos a la vez. Al público lo tienes muy cerca", declaraba momentos antes del concierto.

Considerada una de las artistas pop más importante de la escena española del momento, Starlite Occident ha visto despegar la carrera de Aitana. La primera vez que la artista formaba parte del festival boutique era en 2019, aunque no pisaba el Auditorio desde 2021, cuando presentaba su trabajo 11 Razones: "Este es el tercer año que vengo y hacía tres que no venía. En 2021, cuando tenía 21 años, vine a Starlite Occident con 11 Razones. Me hacía mucha ilusión traer un poquito de aquello que hice aquí después de tres años", declaraba antes de cantar temas como Más, No te has ido o Igual.

Aitana enloqueció al público del festival boutique con un espectáculo repleto de coreografías deslumbrantes y visuales al ritmo de su último trabajo, Alpha Tour, que el público no dejó de cantar y bailar durante todo el show. Temas como Las Babys, Dararí, AQYNE, Otra noche sin ti, Mi amor ya han revolucionado el panorama musical más comercial para la nueva generación de jóvenes. Tampoco faltaron algunos de los temas más emblemáticos de la artista. Y es que la catalana tiene ya en su haber éxitos como Vas a Quedarte, Tu Foto del DNI, Mon Amour o Formentera, entre muchos más.

En una entrevista previa al concierto, que puedes ver dándole play al vídeo principal de la noticia, explicaba que le encantaba la cercanía entre público y artista del festival: "Cuando tienes al público tan cerca te llega más la energía de ellos, para mi es de lo más bonito".

Aitana hablaba sobre su crecimiento: "Al final me he hecho más mujer, voy a cumplir ya 25 años que es la edad que mi madre siempre ha dicho que era su favorita. Llego a la edad favorita de mi madre y a ver que me depara este año".

"Respecto a la Aitana de la última vez en Starlite, la Aitana de 21 años y la de 19 la primera vez que vine hay una madurez personal y profesional. Hay muchas más vivencias, muchas cosas que me han pasado que me han hecho ser la mujer que soy hoy y la que seré mañana", aseguraba

"Todas las mujeres que son mayores que yo son las que nos han abierto paso a hacer lo que estamos pudiendo hacer ahora. Mi madre me ha enseñado mucho a lo largo de todos estos años y ha sido una inspiración absoluta pero también las mujeres que he podido conocer dentro de la industria", aseguraba sobre las mujeres que la han inspirado.

"Es una gran responsabilidad realmente, a veces tienes un poco de cuidado que cosas decir y que cosas no. El discurso feminista si lo digo porque siento que todo el mundo debería ser feminista. Tengo mucho publico más pequeño que quiero que crecer con eso, que al final todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos", explicaba sobre la influencia que ejerce sobre sus fans.