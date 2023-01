Ana Mena llora brilli-brilli en 'Un Clásico', su nuevo single

Mucho ha llovido desde que Ana Mena fuera descubierta para la serie de Antena 3 'Marisol, La Película', donde interpretaba a la mítica (y también malagueña) cantante de moda en los años 60 y cambiara para siempre el panorama musical español. Con la misma idea de revolucionar los ritmos nacionales, Ana sigue sorprendiendo a seguidores y aficionados al pop cañí.

"Me pasaba por aquí para recordaros que el viernes es el estreno de 'Un clásico', que es un temazo", anunciaba hace solo unos días dando su visión del single que acaba de estrenar. "Un temazo que cuenta una historia con la que, creo, todos y todas nos podemos sentir identificados. Y creo que es una canción de la que puedes agarrar cualquier frase".

Fue a medianoche cuando publicó un trabajo a mil kilómetros del rollo reguetón-dance con el que firmó éxitos planetarios como 'A un paso de la Luna' o 'A las 12'. Escuchar una potentorra guitarra eléctrica en 'Un clásico' es una novedad bienvenida en su ya ecléctica carrera, y quién sabe si el barullo de docenas de micrófonos que la rodean en un aparente desierto va con doble sentido. Me juego una bachata a que sí.

Que es una camaleona también queda claro en el videoclip, alternando escenarios muy distintos y que 100% es una metáfora de su vida. No olvides que ha pasado por Disney Channel (ganó 'My Camp Rock 2'), Telecinco (la serie Supercharly), Antena 3 (Vive Cantando) y ha estado bajo la dirección de Pedro Almodóvar en la peli de terror 'La piel que habito'. Variedad no le falta como actriz, y mucho menos en la música.

Mena adelanta que este single es "el arranque de mi nuevo álbum, que sale ya mismo", aunque todavía no tiene fecha. Sí parece tener un plan de lanzamiento a lo Rosalía, soltando temas de vez en cuando durante los próximos meses para recopilarlos en un disco. "Os va a encantar, así que estad atentos. Nos vemos, estamos sintiéndonos".

Con apenas un millón de seguidores en YouTube suma bastante más de 500 millones de visitas en esa plataforma, una muestra de lo que es capaz de mover esta artista multidisciplinar de verdad. Ahora solo queda comprobar qué tal le sentará el cambio a sus incondicionales...