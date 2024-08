Anitta anuncia una ineserada colaboración con Victoria de Angelis de Måneskin

La combinación de talentos no siempre es fácil de predecir, estas semanas hemos tenidos históricas colaboraciones como Bruno Mars con Lady Gaga. Pero parece ser que estas semanas el mundo de la música quiere seguir sorprendiéndonos cuando Victoria de Angelis, integrante de Måneskin, y Anitta, la reina indiscutible del funk brasileño, han decidido unir fuerzas dejando a todos boquiabiertos. Esta unión musical ha dado como resultado GET UP B*TCH, que saldrá el próximo 30 de agosto en todas las plataformas.

Victoria de Angelis ha sido una pieza fundamental en el meteórico ascenso de Måneskin, una banda italiana que ha revolucionado el rock con su estilo provocador. Además, en paralelo, ha desarrollado una exitosa carrera como DJ que podemos ver reflejada en esa canción. Por su parte, Anitta, con su carrera internacional imparable, ha conquistado al mundo entero mezclando pop, funk y reguetón, convirtiéndose en un icono brasileño.

La colaboración entre ambas artistas promete ser una mezcla explosiva. GET UP B*TCH no solo fusiona el estilo característico de Anitta con ritmos electrónicos, sino que también envía un mensaje de empoderamiento femenino. Desde los primeros adelantos compartidos en redes sociales, hemos podido conocer cuál será el estribillo, y el mensaje es claro: "Get up bitch, shake your ass". Así que sí esta canción va a ser el nuevo temazo que bailarás en todas las discotecas.

En cuanto al videoclip, las artistas han apostado por una imagen desafiante y provocadora. En la foto promocional, Victoria y Anitta aparecen apoyadas en un coche, con mucha actitud y un look que mezcla lo mejor del glam rock con un estilo desenfadado. Se espera que el videoclip, que también se lanzará junto con la canción, sea muy rompedor.

Esta unión inédita ha despertado una enorme expectativa entre los fans de ambas artistas. La colaboración llega en un momento clave para Anitta, quien además de este lanzamiento, se prepara para su esperada actuación en el show de la NFL en São Paulo, un evento histórico en Brasil que marcará el debut de la liga en su país natal.

Mientras tanto, Victoria de Angelis sigue demostrando que el rock no tiene barreras y que puede fusionarse con cualquier género para crear algo único. La cuenta atrás ha comenzado y el mundo de la música está a la espera de lo que promete ser una de las colaboraciones más emocionantes del año. ¡Prepárate para bailar al ritmo de "GET UP B*TCH"!