Arcade Fire, Massive Atack, Underworld y The Prodigy grandes nombres clásicos para el festival BBK Live

Arcade Fire, Jungle, Massive Attack, The Prodigy, Underworld, Khruangbin y Parcels son los primeros artistas confirmados para la edición de 2024 de Bilbao BBK Live, junto a Alvvays, Ezra Collective, Mulatu Astatke, El Columpio Asesino, Los Bitchos, Folamour AV, Sen Senra, Death from Above 1979, Overmono live, JPEGMAFIA, Noname, Zea Mays y Ralphie Choo, según ha anunciado el Ayuntamiento bilbaíno.

Bilbao BBK Live ha desvelado este martes los primeras nombres de su cartel para la edición de 2024, que se celebrará el 11, 12 y 13 de junio en Kobetamendi.

Según ha destacado el Consistorio bilbaíno, el festival es "rico en biodiversidad y acogerá a referentes de la música contemporánea, artistas intergeneracionales, voces emergentes, proyectos experimentales y comebacks ansiados".

La banda indie canadiense "más contemporánea", Arcade Fire, retomará su "apoteósico directo" tras el éxito en los festivales Cala Mijas y MEO Kalorama el pasado septiembre y Jungle montarán "una juerga funk rodeados de vegetación autóctona", ha avanzado el Ayuntamiento, para añadir que, desde Bristol, no faltarán los creadores del trip-hop Massive Attack, como tampoco los "maestros y creadores de grandes himnos electrónicos de los 2000", The Prodigy y Underworld.

El trío tejano Khruangbin, avión en tailandés, brindará a los asistentes "el viaje más lisérgico de su vida" y los australianos Parcels "disiparán los límites entre el indie y la electrónica", han apuntado desde el Consistorio bilbaíno.

Además, han avanzado que el "talento" de Reino Unido tendrá su representación en este primer corte, ya que "la nueva promesa de la música anglosajona Overmono live y Folamour en formato AV serán los abanderados de la eclecticidad electrónica del cartel, al que se añaden "Los Bitchos con su cumbia de los 70 y 80, la melosidad del neozelandés residente en Londres Jordan Rakei, el quinteto de UK Jazz Ezra Collective, mezclando soul, hip-hop, calypso y afrobeat, a la par que la infinita biblioteca musical de Floating Points en versión live".

Además, ha anunciado, "el polifacético JPEGMAFIA y su provocativo rap de vanguardia, las melodías pegadizas de Alvvays y la creativa rapera de Chicago, Noname, pisarán suelo euskaldun por primera vez".

Otros artistas confirmado son Mulatu Astatke, también conocido como el padre del ethio-jazz, que representará directamente desde Kobetamendi las primeras líneas del world music. Siguiendo el mismo hilo musical estará Cymande, banda fundada en los 70 por varios músicos procedentes de Jamaica y la Guayana Francesa, muy poco asiduos a dar conciertos pero siendo Bilbao BBK Live la excepción, como también lo es la Death from Above 1979, "intermitentes pero siempre fieles a su esencia, que presentarán su hard-rock en el festival".

A la lista de confirmados se suma la gira de despedida de El Columpio Asesino, Ralphie Choo, Jimena Amarillo, la catalana Queralt Lahoz, Sen Senra con su bedroom pop, la kinkidelia de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, y el punk metal de Nerve Agent, con artistas locales como Zea Mays, Shinova y Airu.

Desde este miércoles 29 de noviembre y hasta el 1 de diciembre se podrá acceder a la preventa a precio especial en la página web del festival y en Fever Up. La venta general comenzará el 1 de diciembre a las 10.01 horas, con la posibilidad de pago a plazos y camping.