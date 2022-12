Arcangel trae de vuelta al Bad Bunny más clásico en 'La Jumpa', una canción con letra para mayores de edad

Todos los artistas musicales evolucionan, y aunque la mayoría se mantienen relativamente fieles al sonido que los llevó a lo más alto, muchos cambian su forma de hacer canciones para adaptarlas a sus nuevos gustos o a los de su posible audiencia. Bad Bunny es el artista más escuchado del mundo, pero el storytelling de sus canciones se ha vuelto mucho más romántico con los años, dejando de lado el aspecto más soez que tenían algunos de sus primeros lanzamientos. Arcangel es un artista con el que Bad Bunny ha colaborado en numerosas ocasiones, y solo él podía ser capaz de traer a esa antigua versión del cantante de vuelta.

Avisamos de que es recomendable ser mayor de edad y no tener la piel muy fina para escuchar esta canción sin sufrir un shock. Ni Arcangel ni Bad Bunny se han contenido con lo explícito de la letra de 'La Jumpa', y algunas de las descripciones que hacen en los lyrics son sorprendentemente gráficas: "Wao qué rico me lo mamó, en la boca de la otra se lo echó" no es precisamente el tipo de verso para gente sensible.

Por la recepción que ha tenido el tema en redes, los fans de ambos cantantes están felices de que hayan decidido volver a colaborar; y, sobre todo, están contentos de escuchar al Bad Bunny de antaño una vez más. Eso sí, con las palabras escogidas para la canción, es poco probable que las plataformas de streaming de música estén muy dispuestas a darle bombo, así que puede que las cifras de la canción no despunten demasiado. Por ahora, se ha colado en las listas de tendencias y se ha convertido en la comidilla de todo Twitter, así que puede que la promoción no sea necesaria para que se convierta en un tema que todos recuerden.