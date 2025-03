El argentino Paulo Londra publica su nuevo EP Versus: "Estoy harto de ese mensaje de 'el dinero me llueve'"

"La gente más feliz que conocí es la que menos tiene, y estoy harto de ese mensaje de 'el dinero me llueve'. En el mejor momento de mi carrera, donde mejor me iba, era donde más perdido andaba, más ocupado andaba, más frío era. Ahora que tuve todo, no lo tuve por un tiempo y lo vuelvo a tener --gracias a Dios--, valoro más las cosas. Sé dónde está lo lindo de la música, del tener voz, del poder hablar y darle un mensaje a alguien", ha apuntado Londra en una entrevista con Europa Press.

Así, ha continuado el cantante de Adán y Eva o Tal vez, los "nuevos talentos" en el mundo del rap se enfocan en el "dinero" o en las prendas caras para vestir, mientras que él apunta a "conectar" con su ser y hablar de lo que "duele".

"Veo muchos talentos de la plaza, de chicos que rapean de puta madre y solamente se enfocan en dinero, en querer vestirse de alguna forma, en querer tener algo. Tienen que conectar con su ser y hablar de algo que a ellos les cueste sacar, así sentirse realizado. Cuando uno logra hablar de lo que le duele, como por ejemplo con un psicólogo, esa canción tiene un valor, algo rico y se van a sentir satisfechos, tenga reproducciones o no. Van a sacar un aprendizaje, van a poder traer una idea al mundo de algo que no estaban diciendo", ha señalado.

Al hilo, ha defendido que los artistas deben hacerse "responsables" del mensaje que transmitan, mientras que ha asegurado que para él no es "difícil" ser artista en Argentina.

"Para mí no es difícil. Hoy en día, el mensaje que daría es que es más fácil. Hay muchos medios para mostrarse: las redes, un TikTok, una oración pintada... Hay que aprovechar. Si alguien tiene un mensaje y lo quiere decir, tiene que soltarlo y hacerse responsable", ha asegurado Londra.

Su carrera empezó rapeando en su ciudad natal, Córdoba (Argentina), y posteriormente en batallas de 'freestyle', por eso se siente tan ligado a este género al que regresa porque es una forma de "cultura" que le enseñó sus "valores".

"El trap me asocia con el hiphop y el hiphop es una forma de ser, es cultura y me enseñó unos valores que no quiero cambiar por nada. El reguetón a veces nos lleva mucho a las fiestas, al 'fronteo', a hablar del amor, del desamor. Que está lindo, me entretiene, me gusta... Pero el trap me lleva a ese lugar de valores, de principios, me es más difícil hablar de eso y ahí encuentro un desafío", ha añadido.

Después de unos años de menos producción musical por un litigio con su anterior sello discográfico, Big Ligas, que terminó tras dos años con un acuerdo entre ambas partes --el artista de 26 años trataba de rescindir su contrato por diferencias con la empresa--, Londra asegura que sus "errores" fueron "inversión".

"Todo me sirvió, hay una barra que digo en una canción que dice: 'al final mis errores fueron inversión' y es así. Si no me hubiese equivocado en un montón de cosas, hoy no valoraría todo como lo valoro y fue gracias a eso", ha explicado.

PVSL es una de las canciones que componen el elepé y en la que hace un homenaje al rap social y a las batallas que le propulsaron a la fama y en ese sentido Londra ha reconocido que es posible que se haya perdido el espíritu del rap social porque hoy "es todo mucho más frío".

"Es todo mucho más frío. Lo bueno es que ya no es como antes, antes era muy sectario el rap, se decían cosas como 'si vos no haces solo rap, no podes estar acá'. Eso se va perdiendo, yo no solamente hice rap en mi carrera sino que hice reguetón, hice lo que quise. Vuelvo a la plaza y me saludan, me tratan bien, me quieren y de eso me siento contento. Pero hay gente que es muy sectaria con el rap , eso hay que cortarlo", ha concluido.

Así, aunque desea que este género no pierda el objetivo de ser "un medio de expresión", entiende que a medida que los artistas crecen, ese mensaje social se vaya perdiendo.