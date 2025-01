Los artistas con más números uno en el Billboard Hot 100

Whitney Houston

Con 11 números uno, es la persona que inaugura el top 10 de los artistas que más canciones han tenido en lo más alto del Billboard Hot 100, siendo I Will Always Love You su mayor canción.

Taylor Swift

Las tres siguientes empatan en números uno, pero Taylor Swift destaca por ser la más reciente de las tres, con doce números uno. ¡A ver cuántos más consigue!

Madonna

La reina del pop está en esta lista de forma muy merecida, con sus doce números uno. Like a Virgin es, en cifras, la más exitosa de sus canciones.

The Supremes

Aunque no tuvieron una trayectoria tan larga como otros artistas, The Supremes fue un fenómeno tan grande que todavía permanecen en esta lista.

Michael Jackson

Cómo no, Michael Jackson sigue haciéndose notar con los trece números uno que cosechó durante sus décadas en el pop.

Drake

También trece son las canciones que Drake ha llevado a lo más alto de las listas.

Rihanna

We Found Love es la más exitosa de sus canciones, pero Rihanna cuenta con catorce números uno. ¡Esperemos que pronto sume alguno más!

Elvis Presley

Con 18 números uno, Elvis estará una larga temporada en la lista de artistas con más canciones en el top.

Mariah Carey

Un poquito por encima, con 19, está Mariah Carey. Reina absoluta de mil y un récords gracias a All I Want For Christmas Is You.

The Beatles

Con 20 números uno, será difícil que llegue alguien nuevo que les quite el liderato en esta lista.