Belén Aguilera publica su nuevo sencillo Como en un drama italiano una delicada historia de amor envenenado

Belén Aguilera ha vuelto a la escena musical con un lanzamiento que no ha dejado a nadie indiferente. Tras cuatro meses sin novedades musicales, después de sacar dos temazos como son Lolita, y su colaboración con Julieta en Thelma y Louise, la cantante catalana estrena Como en un drama italiano.

Con este nuevo sencillo, Belén Aguilerasigue el estilo de sus anteriores lanzamientos, pero da un paso más allá. El tema mezcla elementos de pop electrónico y lírico, creando una balada moderna que habla de un amor envenenado.

La canción ya se había vuelto viral en redes tras su interpretación en directo en el Share Festival en Barcelona, generando un revuelo entre todos sus fans ansiosos porque saliera la canción que ha superado todas las expectativas.

El videoclip que acompaña al sencillo es una obra de arte visual. Ambientado en una casa de campo italiana, Belén aparece vestida como una especie de diosa, rodeada de hombres que simbolizan lo varonil y que la adoran en una dramatización del desengaño amoroso. La estética del video recuerda a películas icónicas del cine italiano, con claras referencias a Malena y la estética de Call Me By Your Name.

La narrativa del video y la canción se entrelazan para contar una historia de amor llena de belleza y dolor, donde los sentimientos son llevados al extremo.

La artista ha comentado que Como en un drama italiano es una transición sonora un poco más avanzada que nos da pista de cómo será su próximo disco. Sin embargo, confiesa que no pertenece a ese proyecto global del que todavía no tenemos adelantos, pero la cantante ha dicho que está casi terminado.

Además de este lanzamiento y sus proyectos futuros, Belén Aguilera tiene planeadas varias actuaciones. Próximamente, la encontraremos en el Orgullo de Barcelona, donde se espera que interprete Como en un drama italiano junto a otros de sus éxitos recientes.

Belén Aguilera sigue demostrando que es una artista en constante crecimiento, capaz de sorprender con cada lanzamiento y de llevar a su audiencia a través de un viaje emocional y artístico único.