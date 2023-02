Las primeras actuaciones del Benidorm Fest dejan muchas dudas en los fans: de Fusa Nocta a Agoney

Tras el éxito de Chanel Terrero en Eurovisión el año pasado, era de esperar que los fans españoles del festival estuviesen deseosos de conocer las propuestas que podrían representarnos en la próxima edición. Mientras que en 2022 había dudas porque contaban con tres propuestas muy potentes, tras la primera semifinal de este año, y las actuaciones de algunos de los candidatos estrella, parece que los fans no están especialmente impresionados con nadie. Agoney y Fusa Nocta partían como dos de los favoritos, y siguen siendo unas de las candidaturas con más posibilidades, después de lo que se ha escuchado en las redes sociales.

Lo cierto es que ambas actuaciones tienen un concepto bastante similar al que propuso Chanel el año pasado: coreografía trabajada, estética oscura… Las canciones son las que han hecho brillar especialmente a estas dos propuestas, y habrá que ver si en la final logran un impacto todavía mayor, tanto en el público como en el jurado. Los que no han salido tan victoriosos son los que apostaban por Aritz Arén y su 'Flamenco' que, aunque tuvo una de las actuaciones más cuidadas, no logró pasar a la final. Quien sí lo hizo fue Alice Wonder (Alice Cooper, para los amigos), para rabia de muchos de los que creían en Aritz.

Sea como sea, lo que está claro es que todavía quedan muchos candidatos por conocer y evaluar. Aunque algunos de los que tienen más posibilidades de ganar ya han actuado, si algo demostró la primera edición del Benidorm Fest es que la batalla por representar a España en Eurovisión puede ser muy ajustada hasta el final. Hay un pequeño margen de maniobra para mejorar los detalles que fallaron y hacer una actuación de impresión en la final, ¡así que habrá que tener paciencia!