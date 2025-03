Beyoncé y Jay-Z podrían denunciar a Kanye West tras sus ataques en redes contra sus hijos

La última polémica de Kanye West ha cruzado una línea que ni siquiera sus antiguos amigos están dispuestos a tolerar. Beyoncé y Jay-Z están discutiendo la posibilidad de emprender acciones legales contra el rapero después de que este realizara comentarios ofensivos sobre sus hijos menores en X (anteriormente Twitter).

Según una fuente citada por el medio Page Six, la pareja encuentra "impactante" que Kanye haya atacado a sus hijos de esta manera y aseguran que "no van a permitirlo bajo ninguna circunstancia". La misma fuente señala que tanto Beyoncé como Jay-Z están al tanto de los mensajes que West publicó y luego eliminó, y que en estos momentos están valorando si abordar el asunto en privado o tomar medidas legales. Sin embargo, han decidido que no harán ninguna declaración pública al respecto.

La controversia estalló cuando Kanye West, de 47 años, publicó un mensaje en el que cuestionaba la capacidad mental de los mellizos Rumi y Sir, de solo 7 años. Aunque el rapero eliminó la publicación poco después, terminó volviéndola a compartir en la madrugada del miércoles. Más tarde, West explicó que su decisión de eliminar el post no tenía nada que ver con el arrepentimiento, sino con evitar que su cuenta de X fuera suspendida. "Necesito que todo el mundo sepa que eliminé la publicación sobre la familia de Jay-Z y Beyoncé… porque existía la posibilidad de que me cerraran la cuenta", escribió.

Ni Kanye West ni los representantes de Beyoncé y Jay-Z han emitido comentarios oficiales hasta el momento, pero la polémica sigue generando una gran reacción en redes sociales. Los fans de la pareja han mostrado su indignación ante los ataques del rapero y muchos piden que se tomen medidas contra él. Esta no es la primera vez que Kanye West se ve envuelto en una polémica con comentarios incendiarios en redes, pero todo indica que en esta ocasión sus palabras podrían traerle consecuencias legales.