¿Beyoncé y Lady Gaga colaborarán en Renaissance: Act II? Los fans creen que sacarán una secuela de Telephone

Cada vez que un artista anuncia la salida de un nuevo álbum, se crea una gran expectación alrededor de este, no solo por las canciones y el estilo que puede tener este nuevo trabajo, sino también por las posibles colaboraciones con los que pueden llegar a sorprenderles. Y, en esta ocasión, los rumores no han tardado en surgir alrededor de la secuela de Renaissance, por ahora conocido como Act II, en el que los fans de Beyoncé creen que puede haber una nueva colaboración con Lady Gaga.

Esto es algo que los fans de ambas artistas llevan esperando desde que compartieron el videoclip de Telephone, el cual termina con el mensaje de "continuará" mientras ambas se alejan en el horizonte. Y, en esta ocasión, hay quienes sospechan que finalmente se vendrá la secuela de esta canción en el nuevo álbum de Beyoncé, una conclusión a la que han llegado después de encontrar varias "pistas" sobre esta posible colaboración.

Entre estas, una de las que más ha resonado entre los fans es el hecho de que los personajes de Beyoncé y Lady Gaga en el videoclip fueron arrestados el 11 de febrero de 2010, una fecha que coincide con el anuncio de este nuevo álbum. Además, el hecho de que el primer single que ha compartido Beyoncé haya sido Texas Hold 'Em, y que una de las canciones más famosas de Lady Gaga comience con "I wanna hold 'em like they do in Texas" también ha hecho saltar las alarmas entre los fans de ambas.

Aun así, por ahora todo esto no son más que especulaciones y rumores, por lo que los fans de ambas cantantes tendrán que esperar hasta que Beyoncé revele el tracklist de su octavo álbum. Porque, aunque muchos están deseando haber acertado con estas teorías, siempre existe la posibilidad de que esto hayan sido únicamente coincidencias.