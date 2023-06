¿Beyoncé, sobrevalorada? El debate que ha hecho arder a las redes tras las palabras de Lizzo

De todas las grandes artistas que ha dado lo que llevamos de siglo, es probable que Beyoncé sea una de las más veneradas por su talento y actitud sobre el escenario. La cantante ha tenido un hit mundial tras otro durante los últimos veinte años, pero es fácil que la gente más joven, que no ha vivido gran parte de ellos, no sea capaz de recordar tantos de sus hits. Este choque se ha hecho bastante evidente en redes durante las últimas horas, después de que la cantante Lizzo haya expresado lo mucho que respeta a Beyoncé. Sus palabras han sido muy aplaudidas, pero también han generado una ola de comentarios que afirman que Queen B está sobrevalorada, y que su relevancia se limita solamente al mercado estadounidense.

Por supuesto, una afirmación tan atrevida como está no podía quedar sin respuesta. Miles de personas han ardido en cólera ante el cuestionamiento del estrellato de su artista predilecta, y esto ha dado paso a un debate muy acalorado entre los fans y los detractores de Beyoncé.

Si Beyoncé, una de las artistas musicales más conocidas y apreciadas de todos los tiempos, tiene que enfrentarse a este tipo de críticas que cuestionan su relevancia, entonces nadie está a salvo. Aunque es innegable que el público estadounidense es el que más ha apoyado desde siempre a Beyoncé, no hay más que echar un vistazo a la entrega del público en cada uno de los conciertos de su última gira para darse cuenta de que despierta pasiones en todos los rincones del mundo. Muchos de los hitos musicales que ha dejado hasta la fecha son enormemente referenciados en la cultura popular, y no se puede discutir que su impacto ha sido descomunal. ¡Aunque, con el rapapolvo que han recibido estos críticos de Beyoncé, parece que no necesitan que se lo recuerden más!