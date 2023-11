Billie Eilish, criticada por decir que los hombres no son discriminados por su físico

Son pocas las ocasiones en las que las celebrities se animan a hacer declaraciones sobre temas controvertidos y, cuando lo hacen, está prácticamente asegurado que haya una notable reacción en su contra. Al margen de que tengan razón o no en lo que dicen, siempre habrá unas cuantas personas en redes dispuestas a llevarles la contraria. Esto es lo que le ha tocado vivir a la cantante Billie Eilish durante las últimas horas, después de contar en una entrevista a Variety que, en su opinión, los hombres no son discriminados por su físico, que eso es algo que solo sufren las mujeres. La reacción de Twitter/X no podría haber sido más contundente.

No se puede negar que las presiones que los hombres sufren con respecto a la apariencia de su cuerpo son mucho menores que las que sufren las mujeres, pero de ahí a negar que exista ningún tipo de presión hay una gran diferencia. Algunos de los fans de Billie Eilish se han expresado en contra de estas declaraciones de la cantante, a la que han calificado de "desconectada con la realidad". Según la artista, los hombres pueden tener cualquier apariencia física sin que nadie diga nada, porque "las chicas son majas. No les importa una mierda porque aprecian a las personas por lo que son".

Para empezar, los hombres pueden llegar a ser muy crueles con otros hombres por su apariencia física, cuando consideran que no cumplen con el estándar mínimo de masculinidad, o cuando su forma física cambia. Y no hay más que echar un vistazo a las revistas de cotilleo para darse cuenta de que una barriguita cervecera en un famoso que era un sex symbol se utiliza como burla. Por desgracia, los ataques en relación al físico son más un problema social que un asunto de género, y seguir concienciando al respecto con debates como este es la única forma de acabar con el acoso.