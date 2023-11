Billie Eilish habla sobre su sexualidad e identidad: "Nunca me he sentido realmente como una mujer"

Recientemente la cantante estadounidense ha sido portada la revista Variety a la que ha dado una entrevista en profundidad que está sorprendiendo a muchos.

Billie Eilish ha confirmado que se siente atraída por las mujeres pero se siente "intimidada" por su presencia en esta nueva entrevista.

La cantante, de 21 años, que se separó de Jesse Rutherford, de 31, en mayo, habló sobre su sexualidad, su identidad, su imagen corporal y por qué "nunca se ha sentido realmente deseable" mientras reflexionaba sobre su transformación en una superestrella mundial.

Ella dijo: "Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, las amigas de mi vida, la familia de mi vida. Me siento físicamente atraída por ellas. Pero también me siento muy intimidada por ellas, su belleza y su presencia".

"Nunca me he sentido mujer, para serte sincera. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. "Tengo que convencerme de que soy una chica bonita", explico sobre su identidad antes de añadir que "Me identifico como 'she/her' y cosas así, pero nunca me he sentido realmente una chica".

Billie no habla más sobre eso en la entrevista y elige dirigir la conversación hacia su propia feminidad y su decisión de usar ropa más ajustada después de años de usar camisetas y jeans holgados.

"No quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente. No era lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente segura para demostrarlo. Si lo hubiera mostrado en ese momento, me habría quedado completamente devastada si la gente hubiera dicho algo", explica.

Pero al parecer la cantante está siendo criticada por decir que los hombres no son discriminados por su físico. "Nadie dice nunca nada sobre el cuerpo de los hombres", dice Billie Eilish. “Si eres musculoso, genial. Si no es así, genial. Si eres muy delgado, genial. Si tienes cuerpo de papá, genial. Si eres regordete, ¡me encanta! Todo el mundo está contento con ello. ¿Sabes por qué? Porque las chicas son agradables. ¡Les importa un carajo porque vemos a las personas tal como son!", ha asegurado