Billie Eilish destruye a la gente que la llama 'vendida' por abrazar su feminidad

Billie Eilish ha criticado duramente en redes sociales a los "f-king bozos" (jodidos estupidos) que la han llamado "vendida" por abrazar su feminidad.

En unas historias de Instagram compartidas durante el sábado 27 de mayo, la cantante de 'Bad Guy' se dirigió a los "verdaderos idiotas" que constantemente sienten la necesidad de comentar sobre su estilo en constante evolución, instándolos a "dejar que las mujeres existan".

"Pasé los primeros cinco años de mi carrera siendo constantemente atacada por ustedes, tontos, por ser un niño y vestirme como lo hacía y constantemente me decían que estaría más sexy si actuaba como una mujer", escribió Eilish, de 21 años.

Y ahora, cuando me siento lo suficientemente cómoda como para usar algo remotamente femenino o ajustado, cambié y me vendí... y 'lo que le pasó a ella' Dios mío, no es la mismo Billie, ella es como el resto, bla, bla", continuó explicando.

Luego le dijo a sus seguidores que "puede ser AMBAS" en una segunda historia, y agregó: "¡DATO CURIOSO! Sabías que las mujeres somos multifacéticas!!!!!??? Impactante verdad?? Lo creas o no, las mujeres pueden estar interesadas en múltiples cosas".

En una tercera historia escribió sobre un selfie de su cara sorprendida que “la feminidad no es igual a debilidad???!!!! OMG?!De locos, verdad? Quién podría saberlo??".

"Y también es algo que loquísimo que no se ha hecho nunca el querer expresarte de manera diferente en momentos diferentes", aseguro siendo irónica.

Muchos fans han aplaudido el mensaje de Eilish que ha saltado a otras redes sociales como Twitter. "Recuerdo la vez que se la mostró sin una sudadera con capucha por primera vez. Los comentarios fueron tan repugnantes y horribles. Al igual que nosotras, las mujeres no podemos hacer nada sin que la gente nos ataque o nos sexualice, dios mío", aseguraba una fan.