Bizapop: ¿con quién colaborará Biza tras su cambio de nombre en Instagram?

Bizarrap es uno de los fenómenos musicales más potentes a nivel internacional y, cuando un artista tiene un éxito como el suyo, lo normal es que se aferre a él todo lo posible, por miedo a perder popularidad. Cuando un producto funciona, lo habitual es que se le apliquen los mínimos cambios posibles, para no disgustar a los fans. Pero parece que Biza ha querido ignorar esa costumbre por completo: sus seguidores se han sorprendido al descubrir que había cambiado su nombre de usuario en Instagram para pasar a ser Bizapop, y no Bizarrap. Como no podía ser de otra manera, sus fans más fieles han empezado a elucubrar sobre cuál puede ser la razón de este cambio tan importante.

Lo primero que han pensado muchos es que empezaba una nueva era para Biza: después de colaborar con gran parte de la escena del rap hispanohablante (o, al menos, con sus grandes y más comerciales figuras), son muchos los que hablaban de un estancamiento creativo del productor. Adentrarse en un género diferente sería la forma perfecta de abordar sonidos diferentes y más variados, como son los que ofrece el pop.

Pero, por otro lado, también hay quienes piensan que se trata de un cambio de nombre puntual. Ya sea para una colaboración en concreto o para una serie de proyectos que quiera poner en marcha, muchos no creen que Biza sea capaz de dejar atrás para siempre al género que lo vio nacer y que lo llevó hasta lo más alto. Lali Expósito, Danna Paola o Belinda son tres de los nombres que más se han mencionado para lo posible primera sesión de Bizapop.

Por supuesto, hay quienes no están del todo convencidos de que este sea el paso adecuado para la trayectoria de Bizarrap, pero lo cierto es que muchas de sus últimas colaboraciones en las BZRP Music Sessions estaban más cerca del pop que del rap. Habrá que darle un voto de confianza al artista y esperar a que haga su próximo lanzamiento para juzgar si esta ha sido una decisión acertada.