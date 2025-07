Blackpink pide a sus fans que dejen de grabar su show con el móvil, y cargan contra ellas por no esforzarse en los conciertos

No hay ningún grupo musical de chicas más exitoso en el mundo que Blackpink; pero, con el éxito, llega también la presión por dar la mejor calidad en todo lo que lancen, desde su música a los shows que dan, todo debe estar a la altura de su trayectoria. Por desgracia, su recién estrenada gira no está cumpliendo con las expectativas de algunos de sus fans, y hay quienes están aprovechando esta circunstancia para atacar al grupo a través de las redes sociales. Este odio se ha visto exacerbado después de que las miembros del grupo pidiesen en su último show que se dejase de grabar con los teléfonos móviles y se disfrutase de su concierto.

"No quieren que sus actuaciones perezosas estén por todo Internet", comentaba una hater del grupo. Por mucho que las chicas de Blackpink hiciesen esta petición con todo el buen rollo, no hay que olvidar que los asistentes tienen derecho a hacer lo que les plazca durante el show. Por lo que han comentado muchos en redes, si el público no siente ganas de bailar ni de cantar, tal vez sea mejor enfocarse en hacer un show que les dé ganas de bailar y de cantar, como ocurre en los conciertos de otros muchos artistas internacionales.

El k-pop tiene un duro reto en lo que se refiere a los conciertos internacionales: mientras que públicos como el surcoreano o el japonés animan tranquilamente a sus artistas favoritos en los shows mientras ven las cuidadas coreografías del grupo, el público internacional pone más importancia en vivir un momento especial, y resulta complicado lograrlo cuando se está observando la misma coreografía de siempre, pero con una ejecución más descuidada. Tal vez sea necesario un replanteamiento que adapte la esencia de la cultura k-pop a los requerimientos de un espectáculo para un público internacional.