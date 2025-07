El mensaje de la hermana de Liam Payne en el 15 aniversario de One Direction: "Sé que estarías alucinado con todo el amor de tus fans"

Parece mentira que hayan pasado ya 15 años desde que One Direction se formó como banda, y todos los fans del grupo han estado lanzando mensajes bonitos en redes para conmemorar un acontecimiento tan especial. Aunque hace ya mucho que los miembros de One Direction no se reúnen en el aspecto profesional, el cariño que sus antiguos fans sintieron por ellos sigue estando latente. El fallecimiento de Liam Payne hace algo menos de un año fue un shock para todos, así que no es de extrañar que gran parte de los mensajes que se han publicado estos días hayan incluido una mención especial a él. Ha sido su hermana, Ruth Gibbins, la que ha publicado el mensaje más viral de todos, precisamente por estar dedicado a la memoria de Liam Payne.

En este emotivo mensaje, Ruth ha recordado algunos de los momentos más memorables que vivió durante los años en los que One Direction estuvo activo. También ha recordado cómo fue recibir la noticia de que Liam entraría a formar parte del grupo, un recuerdo muy especial para toda la familia y que luego dio lugar a una vorágine que nadie habría podido imaginar. Como hermana, tuvo la oportunidad de viajar a menudo a distintos rincones del mundo para ver a Liam Payne y al resto de miembros de la banda en sus shows y en otros eventos especiales, y está claro que será una etapa inolvidable para toda la familia, a pesar de que no fuesen los protagonistas.

Los fans de One Direction han reaccionado con mucha lástima a esta publicación de Ruth Gibbins, que también se hizo viral en su momento cuando publicó un post poco después de la muerte de Liam Payne. Por lo que ha contado Ruth, era su mejor amigo, además de su hermano, así que lidiar con su fallecimiento está siendo una tarea muy complicada. ¡Por suerte, sabe que siempre podrá contar con el apoyo de los fans de la banda!