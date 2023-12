Blackpink renueva su contrato grupal con YG Entertainment, pero sigue negociando el individual

Desde que el contrato de Blackpink expiró el pasado mes de agosto, los fans del grupo han estado especialmente nerviosas por el futuro del grupo, ya que las negociaciones entre las integrantes y YG Entertainment estaba llevándoles mucho más tiempo del esperado. Porque, aunque Jennie, Jisoo y Rosé no tardaron en llegar a un acuerdo con la empresa, YG ha tenido más problemas para llegar a un acuerdo con Lisa, algo que ha provocado que la situación se alargue más de lo esperado.

Y, aunque sus fans aseguraron que iban a apoyarla sin importar la decisión que tomara, los Blinks se han mostrado bastante nerviosos por el futuro de Blackpink durante estos últimos meses. Pero, por suerte, parece que finalmente han conseguido llegar a un acuerdo, algo que ha anunciado la propia YG Entertainment en un comunicado oficial, donde aseguran que las cuatro integrantes han firmado un contrato exclusivo para seguir adelante con "las actividades grupales".

Aun así, el comunicado que ha compartido la empresa ha sido más bien breve, lo que ha provocado que los Blinks les hayan bombardeado a preguntas, ya que no han dado muchos detalles sobre el futuro de Blackpink. Por ello, la mayoría han mostrado especial interés en saber tanto la duración que tendrá este nuevo contrato, como la fecha en la que el grupo hará su próximo regreso, algo sobre lo que la empresa ya ha dicho que "es difícil dar detalles", por lo que les ha pedido que estén atentos a los futuros comunicados.

Además, debido a que YG Entertainment tan solo ha hablado sobre el contrato grupal, las redes no han tardado en preguntarse qué ocurre con los contratos individuales. Y, por lo que parece, el motivo por el que no hablaron de ellos en este comunicado es que las "discusiones todavía están en curso", por lo que aún no se sabe qué ocurrirá con estos. Sin duda, pese a que los Blinks están algo más tranquilos al saber que podrán seguir disfrutando de Blackpink, parece que todavía habrá que ver qué ocurrirá con la carrera individual de cada una de sus integrantes.