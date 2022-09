Britney Spears, cancelada: se burla de Christina Aguilera y Selena Gomez, y las redes se le echan encima

Las redes sociales han pasado de apoyar la liberación de Britney Spears de forma incondicional a pedir su retiro inmediato, y todo en apenas unos meses. Las primeras alarmas comenzaron a sonar cuando la cantante se hizo cargo de sus perfiles en las redes, y publicó una serie de declaraciones extrañas que delataban su desconexión durante años con el mundo real. Hace poco se volvió en contra de sus propios hijos, también a través de las redes, y ahora ha hartado a sus seguidores con sus críticas a dos de las mayores estrellas de la música pop: Christina Aguilera y Selena Gomez.

La cantante parece pensar que tiene absoluta inmunidad en redes, debido al enorme apoyo que ha tenido en ellas. Por suerte o por desgracia, la opinión pública puede dar un vuelco cuando uno menos se lo espera, y estas últimas palabras de la cantante hacia Selena Gomez y Christina Aguilera no han hecho más que hundir la poca reputación que le quedaba a Britney Spears.

Al fin y al cabo, estamos hablando de una persona que no ha tenido el mismo acceso que el resto al mundo exterior, y que ha estado enormemente desconectada. En muchos sentidos, Britney Spears utiliza sus redes sociales como una forma de desahogo y de mostrar todo lo que piensa sin ningún tipo de filtro, cuando bien se sabe que cualquier cosa expresada por las celebrities puede ser motivo de cancelación inmediata. Entre el fat-shaming de su post y el ataque a Selena Gomez, son muchas las personas que se han rendido en su apoyo a la cantante, y con otras de sus recientes declaraciones, en las que comentó su intención de no volver a subir a un escenario jamás, parece que no quedan demasiadas razones para apoyar a una superestrella en declive como Britney Spears.