Britney Spears dice que ama y extraña a su familia mientras comparte una foto de sus sobrinas y su madre

Britney Spears ha revelado que ama y extraña a su familia en un sentido post de Instagram en el que comparte una foto de su madre y sus sobrinas.

La cantante norteamericana, de 42 años, ha tenido una relación tensa con su familia tras sus 13 años de tutela, e incluso acusó recientemente a su madre Lynne, de 69 años, de intentar "preparar" su reciente drama en el Chateau Marmont.

Pero parecía haber cambiado de opinión, ya que recurrió a su Instagram para publicar una foto familiar que incluía a su madre sentada en una mesa infantil con las sobrinas de Britney, Maddie, de 15 años, e Ivey, de seis, las hijas de su hermana Jamie Lynn.

"Todos tenemos problemas con nuestra familia, pero querido Dios, no puedes evitar cuánto los amas", escribió el cantante.

"Estoy publicando esta foto porque mi familia es absolutamente hermosa y los extraño", agregó.

La estrella continuó: 'No estoy en esta foto, pero seguro que siento que sí. En una nota al margen... Si me conoces, ¡¡¡siempre terminé en esta mesa para niños en cada función a la que he asistido!!!'

"Así que no quiero parecer justo, pero en un mundo de caos y confusión, el engaño del diablo es engañarte y humillarte... ¡y hacerte pensar que eres inferior! Quería compartir esta foto porque aunque no estoy en ella... ¡¡¡Seguro que sentí que sí lo estaba!!!", sentenció.

Esto se produce después de que Britney, quien llamó a su hermana 'b ****' en un video eliminado desde entonces, afirmó que su madre le tendió una trampa con respecto al incidente relacionado con Chateau Marmont de la estrella del pop.