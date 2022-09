RM de BTS lanza su canción en solitario 'Sexy Nukim' y deja en shock al Army

Todo lo que toca uno de los miembros de BTS se convierte en un éxito inmediato, a pesar de que haya algunos de ellos que cuenten con una popularidad mayor. Entre los siete miembros del grupo, RM es probablemente el que ha tenido menos oportunidades de emprender proyectos por su cuenta con el apoyo de la compañía, a pesar de que haya demostrado con creces que su talento para el rap está muy por encima de lo normal, tal y como señalamos en este top de los mejores raps de la historia del K-Pop. Pero que su compañía no se haya esforzado no significa que el resto no estén dispuestos a hacerlo, y el rapero Balming Tiger ha estado encantado de contar con su colaboración en su último proyecto, 'Sexy Nukim'.

RM apenas cuenta con unos segundos de aparición en el MV y de rapeo en la canción, pero ha sido suficiente para que 'Sexy Nukim' haya sido tendencia en redes durante los días previos a su lanzamiento. Si algo han demostrado las colaboraciones con miembros de BTS (como la reciente unión de Jungkook y Charlie Puth, o la de Suga con PSY), es que estos chicos pueden dar un enorme empuje promocional hasta al más mediocre de los proyectos. Con el anuncio de BTS de que sus miembros se centrarán más a partir de ahora en sus actividades en solitario, no cabe duda de que la lista de proyectos que les llegan será muy extensa, y se nota que todos ellos están deseosos de tener más oportunidades de brillar en solitario.

Lo normal es que, de los diversos miembros que componen un grupo musical de gran éxito, solo uno o dos acaben teniendo una trayectoria extensa dentro de la industria como solistas. Pero con la fanbase tan fiel que tiene BTS, puede que esta sea la excepción, y que el apoyo a todos sus miembros sea incondicional. ¡Habrá que esperar unos años más para comprobarlo!