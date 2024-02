Camilo y Eva Luna confirman que su segundo bebé está camino y desvelan el nombre

Camilo y Eva Luna han dado infinidad de titulares a lo largo de los años por sus curiosas decisiones en su vida como pareja, y el nombre de su primer bebé fue uno que dio mucho de qué hablar. Aquella primera criatura recibió el nombre de Índigo, y ahora se ha confirmado que Eva Luna está embarazada por segunda vez. Los fans del artista ya estaban preparados para sorprenderse con una elección de nombre de lo más curiosa, pero la pareja ha conseguido superar todas las expectativas: el nuevo miembro de su familia se llamará Amaranto.

El amaranto es una semilla utilizada en cocina, y también una familia de plantas que recibe su nombre del griego 'amaranthus', o 'flor que no marchita'. Sabiendo que Camilo y Eva Luna tienen un espíritu de lo más bohemio, no es ninguna sorpresa que se hayan decantado por un nombre tan relacionado con la naturaleza y con un significado tan filosófico y particular. Eso sí, que tenga un significado bonito no quiere decir que haya conseguido conquistar a quienes han escuchado el nombre.

Si eso no fuera suficiente razón para hablar de Camilo y Eva Luna, muchos también han criticado la forma en la que enfrentaron su primer embarazo, según reconoció su momento la propia pareja: no realizaron ningún chequeo médico ni ecografía, actuaron "guiados por la fe". Con el acceso que esta adinerada pareja tiene a los médicos que sean necesarios, la mayoría de los que se han enterado de esta información no han encontrado ninguna justificación posible para actuar de esta manera.

Con suerte, la gestación de Amaranto estará más supervisada, para asegurarse de que llega al mundo saludable y sin contratiempos. ¡Aunque puede que tenga que aguantar más de una mueca extraña cuando la gente que conozca escuche su nombre por primera vez!