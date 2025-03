Las canciones más exitosas de cada año en España: 2010's edition

2010

Como no podía ser de otra manera, la canción del Mundial, Waka Waka, fue la más exitosa en España en el año 2010.

2011

En pleno peak de Pitbull, Give Me Everything fue la canción con más semanas en el número uno español del año 2011.

2012

Fue Tuenti, probablemente, la que empujó a Yo Te Esperaré a ser la canción más exitosa del año 2012.

2013

2013 fue un año en el que Miley Cyrus vivió una transformación total, y en España nos encargamos de apoyar ese cambio convirtiendo Wrecking Ball en la canción que más tiempo pasó en el número uno.

2014

Siendo una de las canciones con más streams de la historia, es normal que Happy sea la más exitosa en España en 2014.

2015

2015 estuvo reñido entre tres canciones: Uptown Funk, Love Me Like You Do y Hello.

2016

En el verano de 2016 hubo una tremenda batalla entre One Dance y Can’t Stop The Feeling, y finalmente las dos quedaron empatadas en las canciones con más semanas en el número uno en España.

2017

Con todo lo que sonó en la radio, no es de extrañar que Despacito fuese el tema que más semanas pasó en el número uno en 2017.

2018

Estuvo subiendo y bajando en las listas durante meses, pero finalmente One Kiss se coronó como la canción con más éxito en España del año 2018.

2019

Hay varias canciones que dieron muy fuerte en 2019: Señorita, Say My Name y Sweet But Psycho.