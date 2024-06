Canciones que nunca has escuchado porque eres demasiado moderno para conocerlas

The Man Who Sold The World

Empezamos con un temazo entre temazos de los años 70. La versión original es de David Bowie, aunque la versión más popular es quizá la de los años 90, cantada por Nirvana en MTV Unplugged. No obstante, la recomendación mira a un punto entre ambos momentos, optando por la versión de Midge Ure lanzada en los años 80. La cover del músico escocés es digna hija de su tiempo y un puente necesario entre lo establecido por Bowie y lo popularizado por Cobain. The Man Who Sold the World tiene muchas caras e interpretaciones, y es con esta trifecta que se comprende la totalidad de lo que propone.

Mr Blue Sky

Hay canciones que son capaces de levantar el ánimo en cualquier momento, y eso incluye este mítico single de Electric Light Orchestra, conocidos como ELO. Lanzada a finales de los años 70, esta canción del grupo británica ha aparecido en films como Guardianes de la Galaxia Vol. 2 o Super Mario Bros.: La Película. Seguro que la reconocéis en cuanto le deis al play.

Sympathy for the Devil

¡Nos vamos con los Rolling Stones! A finales de la década de los 60 sacaron un tema que también se ha visto popularizado en el medio audiovisual gracias a su uso en películas como Entrevista con el Vampiro con la cover de Guns N’ Roses. Podríamos haber optado por algunas de sus covers para este texto, como esta que realizó Ghost con los Hellacopters o incluso la de Motörhead, pero por ahora nos vamos a quedar con la original. Esta conversación con ese personaje cuyo nombre ya conoces es hipnótica, sugerente y amenazadora, pero también celebratoria y comprensiva. Muchos matices e ideas que nos recuerdan que la música es un medio fabuloso y cómo muchos grupos crecen sobre lo que otros cimentaron.

Enter Sandman

Viajamos con Metallica hasta los años 90 para encontrarnos con uno de sus temas más archiconocidos. Enter Sandman bien podría estar conectado con Sympathy for the Devil, dada su naturaleza extrasensorial y con energías oscuras. El hombre del saco viene a por nosotros, así que mejor que nos pille escuchando música a la altura de su leyenda.

Cult of Personality

"Look in my eyes, what do you see? The cult of personality" son dos frases que pueden activar al instante a cualquier fan de CM Punk y el wrestling, gracias a la identificación del luchador con este tema de Living Colour. Lanzada en los años 80, Vernon Reid (guitarrista y fundador de la banda) asegura que nació tras una sola sesión de práctica, llegando un poco de casualidad al resultado final. La letra está culturalmente cargada de múltiples referencias a figuras históricas relevantes, por lo que recomendamos echarle un ojo e investigar un poco si podéis. Que no os asuste esta tarea, porque “lo único que debes temer es al miedo mismo”.