La cantante Bebe Rexha rompe su silencio y amenaza duramente al sector musical: "Podría hundir gran parte de esta industria"

Bebe Rexha es una importante cantante de música pop y electrónica, que ha colaborado con grandes nombres como David Guetta y Nicki Minaj. La voz detrás de grandes éxitos como In the Name of Love y I'm Good (Blue) ha amenazado a la industria musical con sus recientes declaraciones en la plataforma Twitter/X.

Detrás de su gran éxito público, Bebe Rexha se ha enfrentado a numerosas dificultades. La artista, visiblemente afectada, ha confesado que no aguanta más y quiere exponer las injusticias y el maltrato que ha soportado a lo largo de su carrera. "Podría hundir una gran parte de esta industria. Estoy frustrada, me he sido menospreciada", escribió en su post que rápidamente revolucionó las redes.

"Estoy sentada en mi habitación del hotel en Londres, llorando a mares. Me he sentido desesperada durante mucho tiempo", compartió la artista, expresando cómo se encuentra después de todo lo que ha sufrido durante estos años.

Estas críticas no solo apuntan a sus experiencias personales, sino que también arremetía contras las injusticias en la industria musical. "No he visto las señales a pesar de que la gente me las enseñaba constantemente y fueran tan OBVIAS. Y cuando he hablado, esta industria me ha silenciado y castigado", lamentó la cantante.

El pasado 27 de junio Bebe Rexha publicó su nuevo sencillo I'm The Drama, lo que ha llevado a muchos a pensar que sus declaraciones podrían ser una estrategia de marketing para promocionar el tema. La artista lo negó rotundamente: "¿Marketing? No tengo presupuesto para eso, ESTOY HARTA".

A pesar de sus duras palabras, la intérprete de Say My Name agradeció a sus fans por el apoyo, destacando que los encuentros con ellos le han dado fuerza: "He estado caminando mucho por esta ciudad conociendo a fans y realmente han encendido algo dentro de mí. Sinceramente, todos vosotros me habéis dado fuerza".

Estas declaraciones se suman a otros conflictos, como sus ataques al rapero G-Eazy, con el que colaboró en el tema en el tema Me, Myself & I y a quien llamó "desagradecido".

La cantante de 34 años no se quedó corta en sus palabras hacia G-Eazy. Lo acusó de ser un "perdedor arrogante y desagradecido", y dejó claro que nunca volvería a colaborar con él. "Podría contar todos los feos que me has hecho y cómo me has tratado tras darte tu único éxito real", afirmó. La situación escaló al punto de que miembros del equipo de Rexha le pidieron que eliminara algunas de sus publicaciones sobre el rapero.

Con su contundente amenaza a la industria musical, Bebe Rexha ha dejado claro que está dispuesta a cambiar las reglas del juego y a exponer toda la verdad, sin importar las consecuencias.