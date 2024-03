La cantante Duffy regresa a Instagram por primera vez en tres años después de detallar la terrible violación que sufrió

Duffy ha regresado a las redes sociales por primera vez en cuatro años para compartir un mensaje inspirador con sus fans.

La cantautora galesa, de 39 años, abandonó el centro de atención tras sufrir una horrible violación y secuestro, que reveló por primera vez en febrero de 2020.

Explicó que había sido violada, drogada y mantenida cautiva "durante un período de días" lo que provocó que su carrera se parara en 2011 tras el lanzamiento de su segundo álbum.

Desde 2020, Duffy, cuyo nombre real es Aimee Anne Duffy, permaneció callada en sus redes sociales hasta el lunes, cuando compartió un emotivo video sobre el secreto de la felicidad.

El vídeo presenta diferentes estilos artísticos animados con música conmovedora, mientras que la voz de un hombre cita la novela curativa de Bianca Sparacino, The Strength In Our Scars.

La cita dice: "Algún día lo lograrás; esa felicidad nunca estuvo relacionada con tu trabajo, tu título o estar en una relación.

La felicidad nunca consistió en seguir los pasos de todos los que te precedieron; Nunca se trató de ser como los demás.

Un día lo verás: que la felicidad siempre estuvo relacionada con el descubrimiento, la esperanza, escuchar tu corazón y seguirlo adondequiera que decidiera ir.

La felicidad siempre consistió en ser amable contigo mismo; Siempre se trataba de abrazar a la persona en la que te estabas convirtiendo.

Un día comprenderás que la felicidad siempre consistió en aprender a vivir contigo mismo, que tu felicidad nunca estuvo en manos de los demás.

Un día te darás cuenta de que la verdadera felicidad viene de dentro y ningún factor externo puede definirla. Siempre se trató de ti. Siempre se trató de ti".

Subtitulando el conmovedor vídeo, Duffy se dirigió a sus seguidores por primera vez en años y escribió: "Un pequeño detalle para motivar el corazón un lunes. Espero que estéis todos bien. Mucho amor, Duffy".

Y la publicación de Duffy pronto se llenó de amor por parte de sus fans que estaban felices de saber de la artista una vez más. "Te amamos y te extrañamos amor. Te esperamos, estamos aquí", escribió un usuario junto a un corazón, mientras que otro agregó: "Te amamos y esperamos y deseamos que seas feliz, realizado y donde tu corazón quiere que lo seas. ¡Te envío mucha energía positiva y abrazos!".