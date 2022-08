El cantante de Mumford and Sons revela que fue abusado con 6 años: "No se lo había dicho a nadie en 30 años"

El cantante de Mumford and Sons ha revelado que fue abusado con fue un niño con solo seis años y lo ha hecho a través de su desgarrador primer single en solitario ‘Cannibal’.

En 2018 el grupo Mumford and Sons sacaban su cuarto y, hasta la fecha, último disco de estudio titulado 'Delta' y en 2021 el banjoista Winston Marshall abandonaba el grupo que a partir de ahora funcionará como un trio. Parece que tendremos que esperar un buen tiempo antes de poder escucharlos juntos de nuevo ya que Marcus Mumford se encuentra inmerso en la promoción y gira de lanzamiento de su primer disco de estudio 'Self-titled'.

El 14 de julio presentaba el disco con el poderoso y desgarrador single 'Cannibal', su canción más personal y cuyo videoclip fue dirigido nada menos que por Steven Spielberg.

Una canción a corazón abierto en la que habla de los abusos sexuales que sufrió cuando tenía seis años.

"Todavía puedo saborearte, y lo odio

Esa no fue una elección en la mente de un niño y lo sabías.

Tomaste la primera rebanada de mí y te la comiste cruda

La desgarraste con tus dientes y tus labios como un caníbal

maldito animal", arranca la desnuda canción.

Más adelante en otro trozo de la letra explica cómo empezar a hablar sobre estos abusos treinta años después ha sido lo más duro que ha hecho pero a la vez lo más liberador.

"Pero cuando comencé a contarlo

Se convirtió en lo más difícil.

que alguna vez dije en voz alta

Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta

Hombre, me ahogué

Y esto es lo que se siente ser libre

A pesar de que me sigue hacia abajo

y mira en la oscuridad conmigo".

"No se lo había dicho a nadie en 30 años"

El líder de Mumford & Sons, de 35 años, dijo que pasó su vida en "capas de vergüenza" luego del abuso a los seis años, que fue "la primera de una serie de experiencias sexuales realmente inusuales y poco saludables a una edad muy temprana".

En una entrevista con la revista GQ, explicó que: "Al igual que muchas personas, y estoy aprendiendo más y más sobre esto a medida que avanzamos y lo juego con la gente, fui abusado sexualmente cuando era niño".

"No por nadie de mi familia y no en la iglesia, lo que podría ser la suposición de algunas personas. Pero no se lo había contado a nadie en 30 años", explicó.

"Y por alguna razón, y realmente no puedo entender por qué, no me convertí en un perpetrador de abuso sexual, aunque he hecho algunas cosas estupidas con los años", sentenció el cantautor británico.

Marcus, que comparte dos hijos con su esposa Carey Mulligan, detalló cómo estaba "tocando fondo" después de terminar la gira del álbum Delta de Mumford & Sons de 2018, y sus seres queridos reconocieron que no estaba actuando bien y lo instaron a buscar ayuda.

Contó su abuso infantil con un terapeuta especialista en trauma, y el recuerdo le hizo vomitar, antes de conseguir canalizar el recuerdo en el que ha sido primer sencillo en solitario.

En la entrevista recuerda también cómo tocó 'Cannibal' para su madre Eleanor, quien volvió a él dos días después para preguntarle de qué se trataba la canción.

Eleanor se sorprendió cuando le reveló que había sido abusado, con Marcus reflexionando sobre el trauma que su madre debe haber experimentado al enterarse del abuso a través de la canción.

A raíz de la entrevista, Marcus fue elogiado por su coraje al revelar su abuso sexual con mucha gente señalando como su valentía al hablar de su experiencia personal puede ayudar a muchas personas.