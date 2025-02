Colaboraciones musicales que tuvieron menos éxito del que se esperaba

ME!

Taylor Swift tiene una especial habilidad para colaborar con artistas que están a punto de entrar en su etapa de capa caída, y ME! no fue una excepción. No enamoró en su momento, y hoy en día sigue siendo el lead single menos amado de la cantante, tanto entre el público general como entre sus fans.

The Light is Coming

Cuando dos nombres como los de Ariana Grande y Nicki Minaj se unen, lo esperable sería, al menos, un resultado decente en las listas de éxitos. La producción chocante y las elecciones de sampleos de The Light Is Coming impidieron que destacase.

Karma

Taylor Swift vuelve a aparecer por un remix que la mayoría de sus fans consideraron innecesario: el de Karma con Ice Spice. Está fuera de la playlist de cualquier swiftie que se precie.

Blinding Lights

Muchos ni se acordarán de que hubo un remix de este tremendo hit con rosalía. No gustó en su momento, ni a críticos ni a fans, y con el tiempo ha caído en el olvido.

Pretty Girls

Parecía que iba a ser el gran comeback de Britney Spears, pero se fue tan rápido como llegó. Una de esas canciones que ya nadie escucha, ni siquiera los fans de la artista.

Boyz

Jessie Nelson quería petarlo con su debut en solitario tras su etapa en Little Mix, pero solo logró acumular polémicas y disgustar con sus canciones. Boyz, junto a Nicki Minaj, fue la que le trajo más problemas.

Girls

La polémica letra de esta colaboración entre Rita Ora, Charli XCX y Bebe Rexha fue una de las muchas razones por las que no llegó a despuntar tanto como prometía. ¿Quién dijo que hacer un himno LGTBIQ+ fuera fácil?

SMS

Pocos lo recuerdan, pero Miley Cyrus y Britney Spears colaboraron para la canción SMS. En general, Bangerz no es un disco que haya envejecido bien, pero esta canción es de las más olvidadas.

Put it In A Love Song

Quién iba a pensar que un dueto entre dos mastodontes de la canción como Beyoncé y Alicia Keys iba a acabar en el olvido. Pues así fue.