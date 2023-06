Coldplay arrasa de nuevo: añade un sexto concierto en Singapur por la enorme demanda

Hace unos meses, el grupo Coldplay fue noticia en nuestro país por la serie de fechas que tuvo que añadir a la parada que iba a hacer en Barcelona con su tour, y cada uno de los que celebró se llenó de fans que lo dieron todo en esta mágica oportunidad de verlos en directo. Por supuesto, España no ha sido el único país en el que se ha dado esta situación: la rama latinoamericana de su tour también tuvo que sufrir varios cambios para poder añadir todas las fechas de conciertos extra que se tuvieron que programar. Ahora, Singapur ha supuesto un nuevo fenómeno para la banda, ya que ha sido necesario organizar nada más y nada menos que seis conciertos en la ciudad para dar cabida a todos los fans que querían acudir al show.

Estos conciertos se celebrarán dentro de seis meses, pero ya se están agotando las entradas para ver a Coldplay en el país. No es muy habitual que los grandes artistas y grupos de habla inglesa programen shows en Asia, y cuando lo hacen suelen limitarse a Japón y Corea del Sur. Ante la rara oportunidad de ver a Coldplay en Singapur, los seguidores del grupo no han dudado en hacerse con sus pases para el show lo antes posible. Manila y Bangkok también están incluidas como paradas del tour en esta zona del mundo, pero no se están añadiendo tantas fechas nuevas en ellas, por ahora. ¡Será que en Singapur son fans especialmente hardcore de Coldplay!

En estos momentos, los seis conciertos de Coldplay en Singapur han colgado el cartel de sold out, así que puede que se viva el mismo fenómeno que en Argentina y que tengamos noticias de nuevos shows prácticamente cada día. Ya hay quienes bromean incluso con que tengan que pedir un visado para poder quedarse tanto tiempo por allí. ¡Pocos artistas tienen la capacidad de mover masas de esta manera!