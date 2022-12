Cómo grabar un concierto sin que se oiga tu voz cantando: el truco definitivo

Cuando uno acude a un concierto, a veces se debate entre el deseo de disfrutar plenamente de ese momento tan especial y la intención de grabar esos instantes para recordarlos de nuevo en el futuro. Aunque hay que evitar obsesionarse con grabar todas y cada una de las canciones que interprete el artista sobre el escenario, capturar algunas de nuestras favoritas siempre es una buena forma de tener un souvenir gratuito de esa experiencia. Pero ver esos vídeos puede dar mucha vergüenza ajena, sobre todo cuando se nos escucha canturrear o, directamente, gritar de fondo. El tiktoker Antonio MBesito ha compartido un pequeño truco con el que evitar que se capture nuestra voz en los vídeos que grabemos en los conciertos.

No hace falta ningún aparato de alta tecnología, basta con pensar un poco en la física de la acústica. El sonido de un concierto supera con mucho margen el volumen de las voces humanas, así que es suficiente con colocar el teléfono móvil a una altura decente y a un lado para que el sonido del concierto se capte sin ningún tipo de interferencia. Si tienes la mala suerte de tener a unas cuantas personas altas cerca de ti, piensa en cambiar la mano con la que sujetas el móvil o en desplazarte un poco, para que no acabes oyendo las notas desafinadas de aquel random que se puso a tu lado en el concierto.

Eso sí, tampoco pierdas demasiado de vista el teléfono: si no ves la pantalla con mucha claridad y te entregas 100% a ver el concierto, puede que acabes grabando un lado del escenario en el que no está ocurriendo nada; o lo que es peor, que algún espabilado te fisgue el móvil en un movimiento rápido, por colocarlo demasiado lejos de ti. ¡Que grabar ese momento no se convierta en un disgusto de los gordos!