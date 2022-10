Complices de Vibra Mahou vuelve con Lola Índigo junto a Cupido y Hens junto a Cariño

Vibra Mahou presenta una nueva edición de Cómplices de Vibra Mahou, el ciclo de conciertos creado por la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que promueve los encuentros en torno al directo con este histórico formato. Cuatro salas de la capital acogerán colaboraciones únicas a dúo entre Lola Índigo y Cupido; La La Love You y Karavana; Hens y Cariño; y Dani Costas y Fresquito y Mango los próximos 16, 22 y 30 de noviembre, y 14 de diciembre.

Así, ocho artistas de distintos géneros y tendencias musicales protagonizarán encuentros únicos donde la complicidad, entre ellos y con el público, será clave. El ciclo, que históricamente se ha caracterizado por crear momentos cargados de complicidad entre artistas, vuelve un año más para unir distintas voces del panorama nacional con un cartel ecléctico y con especial hincapié en artistas y bandas con gran éxito entre el público joven.

El ciclo comenzará el próximo 16 de noviembre en el Teatro Eslava con un concierto que fusionará el estilo propio y personal de Lola Índigo con el pop chispeante y urbano de Cupido. La artista, que ha sabido crear un universo musical caracterizado por la mezcla de pop, reggaetón, trap y todo tipo de tendencias urbanas, cuenta ya con tres álbumes a sus espaldas y una gran proyección en la escena musical urbana. Algo en lo que coincide con sus compañeros sobre el escenario Cupido. La banda, que combina sus habilidades para fabricar artefactos pop chispeantes y adictivos, canta al desamor con ironía y sin tapujos. Sus instrumentos y la voz con un toque de auto tune de Pimp Flaco han sido las claves para conseguir el éxito con temas como ‘Autoestima’, en el que colaboran con la propia artista y el cantante y productor Alizzz, y que no podrá faltar en el set list de este concierto.

La segunda cita será el 22 de noviembre en la Sala Cool de la mano de Hens, que se subirá al escenario junto a las auténticas abanderadas del pop independiente millenial/gen Z, Cariño. El artista, que se dio a conocer junto a la que era su banda Go Roneo con Sesentay6, Delgao, Only y Jarana; lanzó en 2021 ‘Hensito’, su primer álbum, un cohete con rumbo al pop rock de los 2000, y recientemente ha publicado ‘MAMI’, un segundo larga duración. Pop saltarín y brillante, rollazo urbano y una actitud a medio camino entre lo canalla y lo sensible. Se encontrará sobre el escenario con Cariño, que desde sus inicios se han distinguido por fabricar melodías frescas y urgentes, y que en 2022 han dado la campanada formando parte del cartel de Coachella. Además, acaban de lanzar al mercado su segundo álbum, ‘Cariño’, una docena de hits para subrayar que se encuentran en su mejor momento.

El tercer concierto de esta edición tendrá lugar en la Sala Uñas Chung Lee el 30 de noviembre, uniendo el novedoso y dulce punk pop de Fresquito y Mango con el universo sofisticado y psicodélico de Dani Costas. El dúo fresco y dinámico ya cuenta con el hito de haber regrabado su tema ‘Mándame un audio’ junto a Aitana, que se enamoró del tema impulsando al grupo para lanzar otros hits como ‘Otomo’. Escucharlos en esta cita será aún más especial porque contarán con una gran aliada sobre el escenario, Dani Costas. La artista, que irrumpió en el panorama pop hace dos años con su disco de debut ‘Veinte’ y que no ha parado de crecer artísticamente, mostrará sobre el escenario su propio universo sofisticado, deslumbrante, ligeramente inocente y con un toque de psicodelia.

El 14 de diciembre la clausura de esta edición de Cómplices de Vibra Mahou vendrá de la mano de La La Love You y Karavana en la Sala Shoko. El primer grupo es ya un auténtico veterano de la escena musical con la creación de temas como ‘El Fin Del Mundo’, uno de los éxitos más incontestables del pop español de los últimos años. Sus compañeros de viaje sobre el escenario serán los “Strokes patrios”, como ellos mismos se definen: Karavana. Con su sonido de guitarras garajero, antiguo y moderno a la vez, han creado estandartes como ‘Strokes’ y ‘Madrid’, con un punto gamberro muy característico.

Vibra Mahou apuesta una vez más por su histórico formato tras ediciones en las que se han dado cita artistas consagrados del panorama musical, como Raphael, Leiva, Dani Martín, Dani Fernández o Natalia Lacunza. De esta manera, la plataforma continúa reafirmando su compromiso con el directo, impulsando encuentros únicos entre artistas y público, respaldando cientos de experiencias relacionadas con la música y apoyando tanto a bandas consagradas como emergentes.

Las entradas para todos los conciertos del ciclo ya están disponibles y se pueden adquirir en https://www.mahou.es/vibra/complices/

El cartel completo de Cómplices de Vibra Mahou 2022 es el siguiente:

Miércoles 16 de noviembre: Lola Índigo y Cupido, Teatro Eslava

Martes 22 de noviembre: Hens y Cariño, Sala Cool

Miércoles 30 de noviembre: Fresquito y Mango y Dani Costas, Uñas Chung Lee

Miércoles 14 de diciembre: Karavana y La La Love You, Shoko